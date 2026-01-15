VIDEO Pekara šokirala: Prodaju krafne s inćunima. Ovo je cijena

Upoznajte najgoreg uljeza na Times Squareu još od invazije Elma, "ograničeno izdanje" krafne s inćunom i sirom u pekari neobičnog imena "I'm donut?". Čini se da ovaj japanski lanac pekara, koji je prošlog proljeća otvorio svoju prvu američku trgovinu u srcu New Yorka, ne preza ni od čega kako bi privukao pozornost TikTok influencera, prenosi NY post.

Ovog mjeseca, "kuharova inspiracija" dosegla je nove ekstreme. Zamislite jednu slanu srdelu položenu preko krafne ispunjene s čak tri vrste sira - bijelim cheddarom, Gruyèreom i Parmigiano-Reggianom - te kremastim umakom Béchamel. Rezultat je potpuni mliječni debakl. Ova mutantska slastica ima okus slane mrlje koja pluta na jastuku od škroba i šećera, kombinacija koja jednostavno ne funkcionira, piše NY post.

Japanski lanac, koji je kuhar Ryouta Hirako osnovao 2022. godine, tvrdi da želi "redefinirati samu bit onoga što krafna može biti", no čini se da samo dokazuje koliko su lakovjerni lovci na trendove spremni potrošiti - i do devet dolara (oko 8 eura) za jednu krafnu. Mjesecima su uživali u viralnoj popularnosti, pa čak i u pohvalnoj recenziji u New Yorkeru. Iako se redovi ispred pekare i dalje mogu vidjeti, čini se da se početna pomama polako stišava.

Ambijent pekare "I'm donut?" potpuno je sterilan; prevladava bijela boja, a atmosfera više podsjeća na kliniku za magnetsku rezonanciju nego na veselu slastičarnicu. Svoju kulinarsku relevantnost temelje na "nama" (što znači "svježe" ili "sirovo") proizvodima napravljenim od brioš tijesta i "vrhunskih sastojaka". Mora im se priznati da imaju lakšu i prozračniju teksturu od tradicionalnih američkih krafni. Srećom, također su i manje slatke, što je plus.

Međutim, ta poboljšanja teško opravdavaju znatno višu cijenu ili kakofoniju sastojaka koji jednostavno ne idu zajedno. Kritičari New York Posta detaljno su opisali svoje negativno iskustvo.

Ništa bolje nije prošla ni krafna s jajima

Još jedno takozvano remek-djelo je krafna punjena kajganom. Kao i mnoge druge njihove krafne, i ova nema središnju rupu koja je ključna za iskustvo jedenja krafne. Žuti sadržaj koji je curio iz unutrašnjosti izazvao je zgražanje u uredu, reakciju koju je podijelio i novinar koji ih je isprobao. Japanska majoneza i med pretvorili su jaje u lokvu uznemirujućeg okusa.