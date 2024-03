VIDEO Pogledajte stančić koji se renta za 3207 €! Iz tuša padaš na frižider, nema ni 10 kvadrata

Malen, ali skup studio apartman na Manhattanu u New Yorku postao je viralan na internetu zbog svog bizarnog rasporeda koji uključuje klaustrofobičnu i naizgled nedovršenu tuš kabinu koja se nalazi tik do mini kuhinje, piše New York Post. Nema vrata, nema zavjesa - izađete iz tuš kabine i 'ispadate' točno ispred hladnjaka da uzmete nešto za užinu.

Apartman se iznajmljuje za 3495 dolara, odnosno 3207 eura mjesečno.

Tuš kabina je također samo nekoliko koraka od ulaznih vrata i ograđena je samo staklenom ciglom. Zid kabine napravljen je od prljavih i nedovršenih pločica, kao što se vidi u videu koji su ljudi sherali više od 46.000 puta.

Osim što se nalazi tik do mini kuhinje u stanu, tuš kabina je također pokraj male sobe koja ima samo WC. Bez ogledala, bez umivaonika, bez svjetla.

'Samo WC i prozor. Ovo je definitivno jedan od najčudnijih stanova koji smo vidjeli. Ovo bi trebalo biti ilegalno!', komentiraju ljudi na društvenim mrežama.

Prema snimkama, kako komentiraju korisnici društvenih mreža, apartman nema ni 10 kvadrata.