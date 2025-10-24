Na ulaznim vratima dočekao ga je nepozvani gost i priredio mu neugodno iznenađenje...
VIDEO Na vratima ga dočekalo neugodno iznenađenje, njegova reakcija postala hit: 'Pa horor!'
Društvenim mrežama kruži snimka koju je zabilježila sigurnosna kamera postavljena na ulazu obiteljske kuće. Video je ubrzo postao hit jer prikazuje trenutak u kojem muškarac, ništa ne sluteći, prilazi vratima i poseže za zvono - no tada ga zaskoči zmija.
Zmija se vješto sakrila iznad okvira vrata, pa je muškarac nije uočio dok nije podigao ruku. U trenutku kad se zmija naglo pomaknula, preplašeni muškarac odskočio je unatrag, a snimka pokazuje njegovu burnu reakciju na iznenadni susret.
Iako se incident završio bez ozljeda, video je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. neki su suosjećali s muškarcem, dok su drugi duhovito primijetili da će odsad dobro proučiti vrata prije nego pozvone.
