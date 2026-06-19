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VIDEO Prijavio 1147 sugrađana zbog krivog parkiranja: 'Prijete mi, ali to me nije obeshrabrilo'

Piše 24sata,
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VIDEO Prijavio 1147 sugrađana zbog krivog parkiranja: 'Prijete mi, ali to me nije obeshrabrilo'
Foto: Sat.1 Bayern/Screenshot

Već šest mjeseci redovito obilazi susjedstvo u potrazi za nepropisno parkiranim vozilima. Naoružan samo kamerom svojeg mobitela, prijavljuje svako vozilo koje je parkirano protivno propisima...

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Andreas Rossband iz münchenske četvrti Waldtrudering zadaje glavobolju svojim susjedima. Smetaju mu vozači koji svoja vozila parkiraju tako da blokiraju pločnike, zbog čega se, kako kaže, više ne može normalno kretati dječjim kolicima, prenosi Focus. Ovaj diplomirani inženjer gospodarstva odlučio je stvar uzeti u svoje ruke. Tako je nedavno upozorio plavokosu vozačicu koja je upravo izlazila iz svog crnog SUV-a:

"Ne možete ovdje stati. Ovdje je apsolutna zabrana zaustavljanja."

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FOTO Slučajno snimila fotku dok joj je mobitel bio u džepu. Sad je hit: 'Kako je ovo moguće?!'

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@sat1bayern Tatort Gehweg: Im Münchner Osten zeigt Andreas Rossband Falschparker an. 1.147 Verkehrsverstöße hat der Familienvater innerhalb eines Jahres gemeldet - ganz zum Leidwesen der Parkenden.    @taff #bayern #oberbayern #münchen #falschparker #sheriff ♬ Originalton - 17:30 SAT.1 Bayern

Već šest mjeseci redovito obilazi susjedstvo u potrazi za nepropisno parkiranim vozilima. Naoružan samo kamerom svojeg mobitela, prijavljuje svako vozilo koje je parkirano protivno propisima. U tom je razdoblju podnio čak 1.147 prijava.

Njegov angažman izazvao je veliko nezadovoljstvo među susjedima. Mnogi smatraju da je pretjerano sitničav te mu zamjeraju što prijavljuje gotovo svaki prekršaj.

Kako je Rossband izjavio tijekom snimanja priloga za Sat.1 Bayern, neki su mu susjedi čak i prijetili. No to ga nije obeshrabrilo.

Otac četvero djece nastavlja fotografirati prekršitelje i slati prijave, uvjeren da će se tek dosljednim provođenjem pravila u njegovoj četvrti ponovno uspostaviti red.

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