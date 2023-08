VIDEO Razigrani dupin poigrao se s meduzom kod Opatije: 'Bilo ih je jako zanimljivo gledati'

Jako simpatičnu snimku igre dupina s meduzom smo dobili od našeg čitatelja. Prema njegovim riječim, dogodilo se to u petak u moru između Opatije i Voloskog, a dupin nije bio u jatu.

POGLEDAJTE VIDEO

- Došao sam na godišnji pa sam se vozio sa mojom suprugom i naišli smo na dupina. Primijetio sam da se igra s ogromnom meduzom. Gledao sam ga desetak minuta, čak sam se usudio vratiti do plaže Volosko po mobitel i vratio sam se do mjesta gdje se delfin poigrava s meduzom. Nisam vjerovao da ću ga opet pronaći, ali on se i dalje igrao. Bilo mi je jako zanimljivo - komentira naš čitatelj.