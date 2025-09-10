Obavijesti

Viral

Komentari 0
SNIMKA JE VIRALNA

VIDEO Ribiču se okrenuo želudac kad je pogledao što se koprca na udici! Pljušte reakcije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ribiču se okrenuo želudac kad je pogledao što se koprca na udici! Pljušte reakcije
Foto: Instagram

Uvjeren da je ulovio veliku ribu, počeo je s uzbuđenjem privlačiti plijen. No, kada je ulov napokon izronio na površinu, ostao je užasnut...

Jedan ribič ostao je zapanjen kada je na popularnoj plaži umjesto očekivanog velikog ulova iz vode izvukao nešto od čega mu se, kako kaže, okrenuo želudac.

Ribolov je omiljena aktivnost za mnoge, bilo da se radi o vikend hobiju ili profesionalnom zanimanju. Zahtijeva nevjerojatnu strpljivost dok sjedite na obali i čekate da nešto zagrize, a upravo to iščekivanje čini osjećaj kada napokon izvučete veliki ulov još slađim. Međutim, kako prenosi britanski Mirror, ponekad ono što izvučete iz vode može biti sve samo ne zadovoljavajuće.

CRNA LISTA Nova studija: Ovo su plaže s najviše napada morskih pasa
Nova studija: Ovo su plaže s najviše napada morskih pasa

Neimenovani ribič okušao je svoju sreću na lukobranu La Termica u Malagi, popularnom španjolskom ljetovalištu, kada ga je dočekalo neugodno iznenađenje. Dok je pripremao drugi štap na plaži Misericordia, poznatoj lokaciji za 'surfcasting', osjetio je snažan trzaj.

Uvjeren da je ulovio veliku ribu, počeo je s uzbuđenjem privlačiti plijen. No, kada je ulov napokon izronio na površinu, ostao je užasnut - umjesto ribe, na udici se koprcao veliki štakor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Cijeli događaj zabilježen je kamerom, a uznemirujuća snimka brzo je podijeljena na društvenim mrežama. Na videu se može vidjeti kako se glodavac otima i maše repom u pokušaju da se oslobodi udice. Snimka je od nedjelje pregledana više od pola milijuna puta i izazvala je lavinu komentara.

Mnogi su komentatori istaknuli kako pojava štakora na lukobranima oko Malage nije rijetkost, pa ih ovaj bizaran ulov nije pretjerano iznenadio.

ČASTI SE VOĆEM VIDEO Preslatko! Panda slavi 2. rođendan: Stigla joj je i torta
VIDEO Preslatko! Panda slavi 2. rođendan: Stigla joj je i torta

"Lukobrani u Malagi su puni štakora - pecati, a da vam jedan ne prođe pokraj, prava je odiseja", napisao je jedan korisnik u komentaru prevedenom sa španjolskog.

Drugi su se našalili na račun ribiča, pitajući ga: "Koji si mamac koristio da to uloviš?", dok su neki u šali komentirali da je otkrio novu vrstu, "ribu-štakora".

Ipak, bilo je i onih koji su izrazili suosjećanje prema životinji. "Kakva šteta, jadna životinjica", glasio je jedan od komentara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tata na zadatku: Presvukao bebu na haubi auta i raznježio prolaznike u Zagrebu
SNAĐI SE

VIDEO Tata na zadatku: Presvukao bebu na haubi auta i raznježio prolaznike u Zagrebu

Čitateljica koja nam je poslala snimku ispričala nam je kako je tata nakon presvlačenja bebu grlio i ljubio
FOTO 30 krindž vjenčanja! Žena u toplesu, piton oko vrata i upropaštene fotke. I to nije sve!
VADI KUME KEŠ...

FOTO 30 krindž vjenčanja! Žena u toplesu, piton oko vrata i upropaštene fotke. I to nije sve!

Vjenčanja su obično dan za pamćenje, ali ponekad se dogodi da ne ispune očekivanja, nego postanu prava noćna mora. Od prolaznica u toplesu, preko pitona omotanog oko vrata mladoženje, do potpuno upropaštenih fotografija koje zauvijek hvataju pogrešne trenutke - ovih 30 krindž vjenčanja iznova potvrđuje da čak i najposebniji trenuci mogu završiti na potpuno pogrešan način. Ponekad se na fotkama nađu neočekivani elementi koji samo dodatno kompliciraju stvari, a rezultat su prizori koji ostaju u sjećanju... iz pogrešnih razloga.
Optička iluzija zaludila internet! Što prvo vidite? Govori o vama
ZEBRA? DRVEĆE?

Optička iluzija zaludila internet! Što prvo vidite? Govori o vama

Otkako je objavljen, video je prikupio stotine lajkova, a mnogi su pohrlili u odjeljak za komentare kako bi podijelili što su prvo vidjeli...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025