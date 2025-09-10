VIDEO Ribiču se okrenuo želudac kad je pogledao što se koprca na udici! Pljušte reakcije

Jedan ribič ostao je zapanjen kada je na popularnoj plaži umjesto očekivanog velikog ulova iz vode izvukao nešto od čega mu se, kako kaže, okrenuo želudac.

Ribolov je omiljena aktivnost za mnoge, bilo da se radi o vikend hobiju ili profesionalnom zanimanju. Zahtijeva nevjerojatnu strpljivost dok sjedite na obali i čekate da nešto zagrize, a upravo to iščekivanje čini osjećaj kada napokon izvučete veliki ulov još slađim. Međutim, kako prenosi britanski Mirror, ponekad ono što izvučete iz vode može biti sve samo ne zadovoljavajuće.

Neimenovani ribič okušao je svoju sreću na lukobranu La Termica u Malagi, popularnom španjolskom ljetovalištu, kada ga je dočekalo neugodno iznenađenje. Dok je pripremao drugi štap na plaži Misericordia, poznatoj lokaciji za 'surfcasting', osjetio je snažan trzaj.

Uvjeren da je ulovio veliku ribu, počeo je s uzbuđenjem privlačiti plijen. No, kada je ulov napokon izronio na površinu, ostao je užasnut - umjesto ribe, na udici se koprcao veliki štakor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Cijeli događaj zabilježen je kamerom, a uznemirujuća snimka brzo je podijeljena na društvenim mrežama. Na videu se može vidjeti kako se glodavac otima i maše repom u pokušaju da se oslobodi udice. Snimka je od nedjelje pregledana više od pola milijuna puta i izazvala je lavinu komentara.

Mnogi su komentatori istaknuli kako pojava štakora na lukobranima oko Malage nije rijetkost, pa ih ovaj bizaran ulov nije pretjerano iznenadio.

"Lukobrani u Malagi su puni štakora - pecati, a da vam jedan ne prođe pokraj, prava je odiseja", napisao je jedan korisnik u komentaru prevedenom sa španjolskog.

Drugi su se našalili na račun ribiča, pitajući ga: "Koji si mamac koristio da to uloviš?", dok su neki u šali komentirali da je otkrio novu vrstu, "ribu-štakora".

Ipak, bilo je i onih koji su izrazili suosjećanje prema životinji. "Kakva šteta, jadna životinjica", glasio je jedan od komentara.