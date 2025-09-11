Obavijesti

Viral

Komentari 4
BOEM U DUŠI

VIDEO Risa u opuštenoj šetnji snimio kraj Delnica. Šmugnuo kad je čuo Zečića iz automobila

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Risa u opuštenoj šetnji snimio kraj Delnica. Šmugnuo kad je čuo Zečića iz automobila
Foto: čitatelj/24sata

Ris je jedna od najugroženijih životinja u Hrvatskoj, a naš čitatelj snimio je jednog kraj Delnica

Čitatelj nam je kazao kako je risa vidio kraj Delnica nakon što se vraćao s posla. Na videozapisu se vidi kako ris smireno i bez trunke žurbe hoda cestom. Nije mario ni na automobil koji mu prilazi, niti na ljude u njemu. Na trenutak je pogledao prema automobilu iz kojeg se čuo Zečićev 'Boem u duši' pa se povukao u šumu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Snimio risa na putu do kuće 00:57
Snimio risa na putu do kuće | Video: čitatelj/24sata

- S obzirom na njegovo ponašanje, jer ne bježi, nije uznemiren prisustvom vozila i ljudi, kako bi rekli, flegma je, rekao bih da ima dvije do tri godine - kazao nam je stručnjak Branimir Reindl o videozapisu risa.

Ris je jedna od najugroženijih životinja u Hrvatskoj, gdje se procjenjuje da danas živi svega 40 do 60 jedinki. U našoj je zemlji bio istrijebljen početkom 20. stoljeća, no ponovno se pojavio sedamdesetih godina kada je u Sloveniju naseljeno nekoliko risova, a oni su se zatim proširili i na Gorski kotar, Liku i Velebit. Iako su ti pokušaji donijeli nove jedinke, populacija se s vremenom opet smanjivala zbog krivolova, gubitka staništa i parenja u srodstvu. Danas se provode projekti poput LIFE Lynx kako bi se u Hrvatsku doveli novi risovi iz drugih zemalja, primjerice Rumunjske, i tako obnovila genetska raznolikost. Unatoč tim naporima, ris je i dalje strogo zaštićena vrsta i njegov opstanak uvelike ovisi o daljnjim mjerama očuvanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Mariana je kolumbijska Kim Kardashian: 'Obožavatelji su mi posvećivali tetovaže...'
SLATKA BUJNA MARIANA...

FOTO Mariana je kolumbijska Kim Kardashian: 'Obožavatelji su mi posvećivali tetovaže...'

Mariana Herazo, poznata i kao "kolumbijska Kim Kardashian", je manekenka i influencerica koja je stekla slavu zahvaljujući svojim zapaženim fizičkim atributima. Kaže da na izgledu vrijedno radi, gotovo svakodnevno vježba, a uživa i u čitanju.. Jednom prilikom ispričala je i kako su obožavatelji tetovirali njezino ime i lik....
FOTO Prodaju garsonijeru u Zagrebu: Dok kuhate, gledate osobu na wc-u! Ovo je cijena...
I TO NIJE SVE...

FOTO Prodaju garsonijeru u Zagrebu: Dok kuhate, gledate osobu na wc-u! Ovo je cijena...

U Zagrebu tržište nekretnina, uključujući garsonijere, bilježi stalnu dinamiku i popularnost, posebno u središnjim gradskim četvrtima i u blizini ključnih prometnih čvorišta. Dnevni najam postaje sve traženiji, a mnogi investitori prepoznaju potencijal u malim, funkcionalnim stanovima za turistički sektor ili privremene boravke...
FOTO ANKETA Koga biste zvali na berbu? Nives ili Milanovića?
DA VAS ČUJEMO

FOTO ANKETA Koga biste zvali na berbu? Nives ili Milanovića?

Nives nam je nedavno ispričala dogodovštine iz njezine prve berbe grožđa. Prošle godine Milanović je također bio u berbi. Na Plešivici se porezao pa je cuclao prst. Koga biste vi cuc, pardon, pozvali na berbu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025