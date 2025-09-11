VIDEO Risa u opuštenoj šetnji snimio kraj Delnica. Šmugnuo kad je čuo Zečića iz automobila

Čitatelj nam je kazao kako je risa vidio kraj Delnica nakon što se vraćao s posla. Na videozapisu se vidi kako ris smireno i bez trunke žurbe hoda cestom. Nije mario ni na automobil koji mu prilazi, niti na ljude u njemu. Na trenutak je pogledao prema automobilu iz kojeg se čuo Zečićev 'Boem u duši' pa se povukao u šumu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Snimio risa na putu do kuće | Video: čitatelj/24sata

- S obzirom na njegovo ponašanje, jer ne bježi, nije uznemiren prisustvom vozila i ljudi, kako bi rekli, flegma je, rekao bih da ima dvije do tri godine - kazao nam je stručnjak Branimir Reindl o videozapisu risa.

Ris je jedna od najugroženijih životinja u Hrvatskoj, gdje se procjenjuje da danas živi svega 40 do 60 jedinki. U našoj je zemlji bio istrijebljen početkom 20. stoljeća, no ponovno se pojavio sedamdesetih godina kada je u Sloveniju naseljeno nekoliko risova, a oni su se zatim proširili i na Gorski kotar, Liku i Velebit. Iako su ti pokušaji donijeli nove jedinke, populacija se s vremenom opet smanjivala zbog krivolova, gubitka staništa i parenja u srodstvu. Danas se provode projekti poput LIFE Lynx kako bi se u Hrvatsku doveli novi risovi iz drugih zemalja, primjerice Rumunjske, i tako obnovila genetska raznolikost. Unatoč tim naporima, ris je i dalje strogo zaštićena vrsta i njegov opstanak uvelike ovisi o daljnjim mjerama očuvanja.