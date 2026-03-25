VIDEO Robot opet podivljao: Na plesu pljusnuo dječaka po licu!

Plesna izvedba koja je trebala biti zabava za cijelu obitelj pretvorila se u katastrofu nakon što je robot izvan kontrole udario dječaka po licu. Incident se dogodio u ožujku 2026. godine tijekom javne priredbe u kineskoj provinciji Shaanxi. Šokantna snimka, koja se brzo proširila društvenim mrežama, prikazuje humanoidnog robota Unitree kako se vrti na pozornici. U jednom trenutku, dok izvodi široke pokrete rukama u ritmu glazbe, opasno se približava publici.

Kako se robot približavao, vidi se dječak koji povlači ruke prema sebi u nadi da će izbjeći njegove metalne udove. Nažalost, pokušaj je bio uzaludan jer ga je robot zahvatio po licu tijekom piruete. Snimka je izazvala bijes javnosti, a mnogi su kritizirali nedostatak sigurnosnih barijera.

​- Dijete je predvidjelo što će se dogoditi, ali nije bilo izlaza - rekao je jedan od šokiranih promatrača.

​- Kakva opasna izvedba - dodao je drugi.

Niz kvarova i sigurnosnih propusta

Čini se da je robot u pitanju humanoidni G1, popularni model tvrtke Unitree Robotics. Težak je 35 kilograma, visok 1,32 metra i ima 23 stupnja slobode u zglobovima, što mu daje veću pokretljivost od prosječnog čovjeka. Iza njegovog praznog lica skriva se napredni sustav percepcije s 3D LiDAR senzorom i kamerom za dubinsko očitavanje. Unatoč naprednoj tehnologiji, ovo nije prvi put da su ovakvi roboti zakazali.

Slični kvarovi zabilježeni su i drugdje. Sredinom ožujka 2026. godine, plešući robot u restoranu Haidilao u Kaliforniji oteo se kontroli, razbijajući tanjure, a bila su potrebna tri zaposlenika da ga obuzdaju. Krajem prošle godine, jedan je Unitree robot postao viralan nakon što je udario čovjeka u prepone dok je oponašao njegove pokrete. U studenom je drugi robot pokušao skuhati jelo, no na kraju je bacio hranu na pod i poskliznuo se u neredu koji je napravio.

Stručnjaci sugeriraju da su neki komercijalni humanoidni roboti programirani za "pretjerane pokrete" radi vizualnog dojma, često na štetu sigurnosnih sustava poput senzora blizine. Mnogim robotima koji se koriste u javnosti nedostaju i fizički gumbi za hitno zaustavljanje, zbog čega se oslanjaju na aplikacije koje mogu sporo reagirati.