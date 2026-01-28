VIDEO Sestre pokazale kako ne platiti naknadnu za prtljagu u avionu. Njihov trik postao hit

Dvije sestre putnice osmislile su ekstreman, ali učinkovit način kako bi izbjegle plaćanje naknade za dodatnu prtljagu niskobudžetne zrakoplovne tvrtke Jetstar, nakon što su njihovi ručni koferi za samo nekoliko stotina grama premašili dopuštenu težinu.

Ebony i njezina sestra Ellie putovale su iz Queenslanda u Novi Južni Wales kada su na izlazu za ukrcaj suočene s naknadom od 170 australskih dolara (oko 105 eura) jer su prekoračile ograničenje ručne prtljage od sedam kilograma. Snalažljive sestre odlučile su da na povratnom letu neće ponoviti istu pogrešku te su pribjegle kreativnom rješenju koje je ubrzo postalo viralni hit, prenosi Daily Mail.

Sestre su na putu do svog odredišta bile neugodno iznenađene kada im je osoblje zrakoplovne tvrtke priopćilo da moraju platiti pozamašnu kaznu zbog neznatnog viška težine u ručnoj prtljazi.

​- Morale smo platiti 170 dolara na putu do odredišta zbog preteških torbi, što nas je koštalo više od same zrakoplovne karte - ispričala je Ebony za Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

​- Osoblje nam nije dopustilo da presložimo stvari između torbi, već su inzistirali da platimo - dodala je.

Odlučne da im se isto ne ponovi, djevojke su prije povratnog leta odlučile uzeti stvar u svoje ruke. Umjesto da plate kaznu, odjenule su više slojeva odjeće kako bi smanjile težinu svojih kofera. Snimili su ih kako u zračnoj luci oblače nekoliko pari hlača, majica i jakni, smijući se dok su istovremeno toaletne potrepštine gurale u džepove.

Plan je uspio, a video postao viralan

Na sreću djevojaka, njihov plan je uspio te su se ukrcale na let bez plaćanja ijednog centa dodatne naknade. Čim su sjele na svoja mjesta, skinule su višak odjeće i pospremile ga natrag u svoje kofere.

​- Uspjele smo se ukrcati u zrakoplov bez dodatnog plaćanja, hvala Bogu - rekla je Ebony.

Foto: TikTok

Njezin video, u čijem je opisu šaljivo napisala "U trenutku kad Jetstar izvadi vagu na izlazu", pregledan je više od 185 tisuća puta, a brojni su korisnici u komentarima priznali da su i sami radili istu stvar kada su letjeli niskobudžetnim kompanijama.

​- Jednom sam ovo radio i izgledao sam ogromno, nisam mogao pravilno hodati. Čak sam i cipele imao u džepovima - podijelio je jedan korisnik.

Drugi su podijelili vlastite "lukave" trikove za izbjegavanje plaćanja prekomjerne težine prtljage, od korištenja jastučnica za višak stvari do vještog korištenja glumačkih sposobnosti kako bi izazvali suosjećanje osoblja.

Što kažu iz Jetstara?

Zrakoplovna tvrtka Jetstar navodi da putnici koji na izlaz za ukrcaj stignu s prekomjernom ručnom prtljagom moraju platiti naknadu, nakon čega se njihova torba predaje kao prijavljena prtljaga. Druga je mogućnost kupnja dodatne dozvoljene težine za ručnu prtljagu, do ukupno 14 kilograma.

Foto: TikTok

"Poznati smo po nevjerojatno niskim cijenama, koje uključuju do sedam kilograma ručne prtljage. Putnici mogu unaprijed kupiti dodatnih sedam kilograma ako im je potrebno. Jeftinije je unaprijed kupiti dodatnu prtljagu na našoj web stranici", izjavio je glasnogovornik Jetstara, dodavši kako su ograničenja osmišljena kako bi se osigurao nesmetan proces ukrcaja i ispravna težina zrakoplova.

"Znamo da pravila o ručnoj prtljazi, posebno ograničenja težine, mogu biti frustrirajuća za putnike. Zato trenutno preispitujemo našu politiku s ciljem poboljšanja iskustva pri ukrcaju", zaključili su.