VIDEO Širi se govor HDZ-ovca iz Siska. Ne može sklopiti rečenicu

Snimka s posljednje sjednice Gradskog vijeća Siska širi se društvenim mrežama i WhatsAppom. Na njoj HDZ-ov vijećnik Igor Papeš pokušava objasniti kako gradska vlast štedi, i to svega nekoliko minuta prije nego što će dići ruku za najveći kredit u povijesti Siska, težak 12 milijuna eura.

Za govornicom Papeš iznosi tvrdnju da je HDZ-ova vlast u Sisku uštedjela pola milijuna eura.

Nakon toga - teško da ga se više išta može razumjeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Znači da smo uštedjeli pola milijuna hmmm... koji će se moći utrošiti na nešta što bi moglo hm našim građanima hmmm... uštedjeti novce hmmm i biti, biti malo, malo bolje za... Mislim hmm, mislim da je dobro dobro ušteđeno tih pola milijuna. Hvala", izgovorio je Papeš.

Snima se masovno dijeli, a uz objavu piše: "Poslušajte HDZ-ovu intelektualnu elitu u Gradskom vijeću Grada Siska. Povijesni govor Igora Papeša kakvog se ni Vlado Gotovac ne bi posramio. Vijećnik Igor Papeš nam objašnjava uštede u gradskom sustavu i na toj sjednici diže ruku za najveći kredit u povijesti Siska. Mi vjerujemo da ovaj čovjek zna zašto je zadužio grad za 12 milijuna eura, a vi?"