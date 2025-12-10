VIDEO Sklonite se klinci, da vam baka pokaže: Lilian (95) hit je TikToka. Prati je 15 mil. ljudi!

U svijetu kojim dominiraju brzi trendovi i mladi influenceri, pojava nove generacije zvijezda dokazuje da za slavu na internetu nikada nije kasno. Riječ je o "grandfluencericama", bakama koje su svojim šarmom, duhovitošću i životnom mudrošću osvojile srca milijuna pratitelja na platformama poput TikToka i Instagrama, pokazujući da su godine samo broj.

One ne prate trendove, one ih stvaraju. Svojom originalnošću unose svježinu u digitalni svijet i postaju neočekivani uzori mlađim generacijama.

Lillian Droniak (95) prava je modna ikona s gotovo 15 milijuna pratitelja i 500 milijuna 'lajkova' na TikToku. Njezine objave pune su humora, pratitelji joj pišu da bi se trebala okušati i u stand up komediji...

- Sve je ovo jako čudno za mene. Bila sam povučena u školi, poslije sam se zaposlila u tvornici, odgojila obitelj... Nikad nisam bila ona smiješna, nisam bila ona koja će naqsmijati ljude. Sad od snimki i zarađujem - kaže ova simpatična baka...

U svom profilu opisuje se kao "modni model, celebrity i 95-godišnja baka koja i vama može biti baka".

Njezin kanal ispunjen je urnebesnim videima u kojima pleše na trijemu, dijeli životne savjete i bez zadrške govori što misli.

"Očigledno, svima je ova mala starica histerična", izjavila je jednom prilikom za The Guardian.

Nedavno je objavila snimku u kojoj prijeti mlađim curama kako će im oteti dečke, video je odmah postao hit...

Osim slave i zabave, stvaranje sadržaja za društvene mreže ovim je ženama donijelo i novi osjećaj svrhe. Lillian Droniak priznala je kako se zbog snimanja videa osjeća mlađe, a mnogima je to postao način borbe protiv usamljenosti, posebno tijekom pandemije.