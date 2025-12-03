Imam 16 unučadi, 25 praunučadi i dvoje prapraunučadi. Svakome od njih znam kad je rođendan, kaže baka Anka
Baka Ana ima 100 godina. Ima i savjet za dugi život: 'Čovjek bez vjere i obitelji je nitko i ništa'
Tek joj je sto godina, rođena je 1. studenoga 1925., već broji dane u 101., a pamćenje je služi kao da joj je puno manje. U liječnika ne ide, dobro vidi, slabije čuje, točnije na lijevo uho nikako, a na desno tek kad joj se dovoljno približiš i malo glasnije govoriš.
