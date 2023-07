VIDEO Pa ovo je hit! Vučićeva zastupnica objašnjavala kako se vozi u turbo kružnom toku...

Novi Sad je nedavno dobio novi kružni tok, a shodno tome zastupnica SNS-a Staša Stojanović iskoristila je to za dio govora o brizi državne politike za narod.

Na društvenim mrežama proširio se dio njenog govora iz Skupštine Srbije.

- Pred samim raskrižjem, ali i u samom kružnom toku, signalizacija pokazuje kojom trakom se krećemo te do ulaska u kružni tok, kao i do izlaska iz njega, idemo tom trakom. To je zaista jedna velika olakšavajuća okolnost, pogotovo za sve nove vozače, vozače početnike koji se jako boje ulaska u kružni tok - poručila je Stojanović.

Nakon obraćanja, riječ je dobio zastupnik Stranke slobode i pravde Đorđe Đorđić koji se nije mogao prestati smijati. Nakon njega i ostale kolege su se smijale.

Tema sastanka je bila smjena ministra, a ne kružni tokovi.