VIDEO Srpski youtuber naletio na medvjeda u šumi. Snimka se ludo 'shera': Na rubu života!

Srpski youtuber Stefan Janković privukao je veliku pažnju nakon što je imao bliski susret s medvjedima u šumi. Pratitelji se boje za njegovu sigurnost i mole ga da prestane snimati divlje životinje jer je opasno.

Snimke su pregledane nekoliko milijuna puta, a o njima su se raspisali i svjetski mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na rubu života. Nećete vjerovati što mi se dogodilo. Provodim cijeli dan u šumi i napadne me medvjed. Odnosno, nije me napao, ali me čeka. Tu je i drugi - govori Janković.

U komentarima su pisali da se snimao na planini Ozren u Bosni i Hercegovini te da su to pripitomljeni medvjedi. Ipak, s njima se svejedno ne treba šaliti... U jednom danu Jankovića je zapratilo preko 100 tisuća ljudi nakon snimki.

Na jednoj snimci je medvjedu čak dao da mu jede iz usta.

- Bio medvjed 'pripitomljen' ili ne svakako nije svejedno. Jedna od najopasnijih životinja u Europi je ipak. A svakako ih ne možeš pripitomiti, divlja je životinja - napisao je jedan korisnik.

Foto: Instagram