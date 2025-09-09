VIDEO Tata na zadatku: Presvukao bebu na haubi auta i raznježio prolaznike u Zagrebu

Simpatičan prizor raznježio je sve koji su se zatekli u blizini, tata koji bez imalo ustručavanja presvlači svoju bebu na haubi automobila pokazao je koliko roditeljska ljubav ne poznaje granice ni idealne uvjete. Sve to, snimila je naša čitateljica u Novom Zagrebu, na snimci se vidi čovjek koji je parkirao kolica pored automobila, a na prednjoj haubi bebi skida prljavu pelenu i stavlja čistu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Mijenjanje pelene na automobilu | Video: Čitatelj 24sata

Nakon presvlačenja, uslijedili su zagrljaji i poljupci.

- Nisam sigurna da je njegov automobil, došao je sa suprotne strane, stavio na auto gazu ili nešto slično pa krenuo skidati bebu. Kad je obavio posao, bebu je grlio i ljubio. Baš simpatično - ispričala nam je čitateljica.