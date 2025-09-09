Obavijesti

VIDEO Tata na zadatku: Presvukao bebu na haubi auta i raznježio prolaznike u Zagrebu

Piše Marta Divjak,
VIDEO Tata na zadatku: Presvukao bebu na haubi auta i raznježio prolaznike u Zagrebu
Foto: Čitatelj 24sata

Čitateljica koja nam je poslala snimku ispričala nam je kako je tata nakon presvlačenja bebu grlio i ljubio

Simpatičan prizor raznježio je sve koji su se zatekli u blizini, tata koji bez imalo ustručavanja presvlači svoju bebu na haubi automobila pokazao je koliko roditeljska ljubav ne poznaje granice ni idealne uvjete. Sve to, snimila je naša čitateljica u Novom Zagrebu, na snimci se vidi čovjek koji je parkirao kolica pored automobila, a na prednjoj haubi bebi skida prljavu pelenu i stavlja čistu. 

Mijenjanje pelene na automobilu 00:57
Mijenjanje pelene na automobilu | Video: Čitatelj 24sata

Nakon presvlačenja, uslijedili su zagrljaji i poljupci. 

ZAPOSLENIK MJESECA Iš'o medo u... slastičarnicu! Iza pulta se bacio na sladoled od jagode: 'Nismo mogli vjerovati'
Iš'o medo u... slastičarnicu! Iza pulta se bacio na sladoled od jagode: 'Nismo mogli vjerovati'

- Nisam sigurna da je njegov automobil, došao je sa suprotne strane, stavio na auto gazu ili nešto slično pa krenuo skidati bebu. Kad je obavio posao, bebu je grlio i ljubio. Baš simpatično - ispričala nam je čitateljica.

FOTO Nema što ne buše! Najluđi piercinzi: Od kapaka do penisa
SVIĐA LI VAM SE?

FOTO Nema što ne buše! Najluđi piercinzi: Od kapaka do penisa

Društvenu mrežu TikTok 'preplavili' su najluđi piercinzi. Ljubitelji 'bušenja' u velikoj većini vole i tetovaže, a neki se slažu da im se lakše odlučiti za komad nakita koji mogu skinuti kad požele nego trajni crtež... Ovo su samo neki od najpopularnijih profila...
FOTO Bujna Danii: 'Sve je bolje otkad sam postala plavuša! A za biti moj dečko moraš imati...'
VOLI LUKSUZ I BIJESNE JURILICE

FOTO Bujna Danii: 'Sve je bolje otkad sam postala plavuša! A za biti moj dečko moraš imati...'

Nikad ne bih izašla s tipom koji nema novca i koji ima jeftin i ružan automobil, poručila je američka manekenka i influencerica Danii Banks. Istaknula je kako je zanimaju samo muškarci s bijesnim jurilicama, kako je velika ljubiteljica automobila pa traži nekog sličnog... Kaže i kako joj je jedna od najboljih odluka u životu bila kad je promijenila boju kose i postala plavuša. "Puno se više zabavljam kao plavuša nego kao dosadna brineta. Spontanija sam i seksi", kaže Dani...
FOTO Lyna ne voli odjeću, čak joj je i bikini ponekad previše: 'Obožavam hodati okolo gola'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Lyna ne voli odjeću, čak joj je i bikini ponekad previše: 'Obožavam hodati okolo gola'

Ja vam u principu živim u bikiniju, poručuje sa svojeg Instagram profila američka manekenka i influencerica Lyna Perez. Ali da se nju pita, da je to društveno prihvatljivo, ova dama bi najrađe cijelo vrijeme bila gola. "Obožavam hodati okolo gola. Tad se ja osjećam kao ja", poručuje u svojim objavama. Samo na Instagramu prati je više od devet milijuna ljudi koje svako malo razveseli nekom izazovnom fotografijom u kupaćem kostimu... S modelingom je počela kao 18-godišnjakinja, danas su joj 32 godine, američki mediji pišu kako se 'specijalizirala' za donje rublje---

