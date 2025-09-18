Obavijesti

Viral

Komentari 7
U ELITI 9

VIDEO U srpskom realityju su i roboti Toša i Goša. Gledatelji zgroženi: 'Dotaknuli smo dno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO U srpskom realityju su i roboti Toša i Goša. Gledatelji zgroženi: 'Dotaknuli smo dno'
2
Foto: Pink.rs/Screenshot

Robot Toša predstavljen je kao glavna zvijezda ovog tehnološkog eksperimenta. S IQ-om od 212, ovaj humanoidni robot sposoban je trčati i hodati kontinuirano 12 kilometara

Srpski reality show Elita 9 pomaknuo je granice zabave na dosad neviđen način. U kuću su, na zaprepaštenje milijuna gledatelja, početkom rujna ušla dva robota, Toša i Goša, pokrenuvši eksperiment koji je Balkan ostavio bez teksta i pokrenuo žustru raspravu.

Uveo ih je Željko Mitrović, vlasnik TV Pinka, pisao je Kurir.rs. 

NEVJEROJATNO VIDEO Ovo je Lickasso: Slike slika jezikom od 10,1 cm. Ima titulu najvećeg, a što još može...
VIDEO Ovo je Lickasso: Slike slika jezikom od 10,1 cm. Ima titulu najvećeg, a što još može...

Društvene mreže i forumi gorjeli su od komentara. "Zar smo spali na to da gledamo robote umjesto ljudi?" i "Dotaknuli smo dno. Potpuno su uništili autentičnost!" bili su samo neki od komentara gledatelja. Ipak, postojao je i dio publike koji je bio zaintrigiran inovacijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Robot Toša predstavljen je kao glavna zvijezda ovog tehnološkog eksperimenta. S IQ-om od 212, ovaj humanoidni robot sposoban je trčati i hodati kontinuirano 12 kilometara, a Mitrović je najavio da će naučiti plesati i boksati. Toša nije obična 'mašina' - on je programiran da zna sve o svakom natjecatelju showa i prikuplja informacije s interneta svakih pet sekundi. 

Njegov 'brat sa sela' Goša ima nešto drugačiju ulogu u produkciji. Dok će Toša biti ravnopravan natjecatelj koji se ipak neće boriti za glavnu nagradu, Goša će biti dio produkcijskog tima. Mitrović je objasnio da "krv nije voda" i da braća nevjerojatno nalikuju, a posebno je istaknuo njihov talent za ples.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Kupili stvari s interneta pa se šokirali! Stigle premala urna, krive čizme i užasne haljine...
VELIČINA JE BITNA

FOTO Kupili stvari s interneta pa se šokirali! Stigle premala urna, krive čizme i užasne haljine...

Je li vam se ikada dogodilo da ste naručili nešto s interneta i šokirali se kada vam je došlo? Ako jeste, niste jedini! Mnogi su se 'opekli' oko veličine predmeta, krojeva i materijala... tako da treba dobro 'izoštriti' vid i proučiti recenzije i mjere. Iako mnogi uspiju vratiti predmete i dobiti povrat novca, neki su ostali bez love... Komentirajte nam kakva su vaša iskustva!
Sjećate se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru. Nećete vjerovati kako sad izgleda, ulovili ga paparazzi
FOTOGALERIJA

Sjećate se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru. Nećete vjerovati kako sad izgleda, ulovili ga paparazzi

Nakon više od desetljeća izbivanja iz Beograda, makedonski celebrity Bojan Jovanovski (39), široj javnosti poznat kao Boki 13, ponovno se pojavio u srpskoj prijestolnici...
FOTO Zagrepčani mislili kako su vidjeli i snimili meteor iznad grada, evo o čemu se radilo...
LIMENA PTICA

FOTO Zagrepčani mislili kako su vidjeli i snimili meteor iznad grada, evo o čemu se radilo...

Unatoč upornom gledanju u nebo, zalazak sunca tek se poigrao s maštom i letjelicom koja je prošla na putu pokraj glavnog grada na svom standardnom letu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025