VIDEO U srpskom realityju su i roboti Toša i Goša. Gledatelji zgroženi: 'Dotaknuli smo dno'

Srpski reality show Elita 9 pomaknuo je granice zabave na dosad neviđen način. U kuću su, na zaprepaštenje milijuna gledatelja, početkom rujna ušla dva robota, Toša i Goša, pokrenuvši eksperiment koji je Balkan ostavio bez teksta i pokrenuo žustru raspravu.

Uveo ih je Željko Mitrović, vlasnik TV Pinka, pisao je Kurir.rs.

Društvene mreže i forumi gorjeli su od komentara. "Zar smo spali na to da gledamo robote umjesto ljudi?" i "Dotaknuli smo dno. Potpuno su uništili autentičnost!" bili su samo neki od komentara gledatelja. Ipak, postojao je i dio publike koji je bio zaintrigiran inovacijom.

Robot Toša predstavljen je kao glavna zvijezda ovog tehnološkog eksperimenta. S IQ-om od 212, ovaj humanoidni robot sposoban je trčati i hodati kontinuirano 12 kilometara, a Mitrović je najavio da će naučiti plesati i boksati. Toša nije obična 'mašina' - on je programiran da zna sve o svakom natjecatelju showa i prikuplja informacije s interneta svakih pet sekundi.

Njegov 'brat sa sela' Goša ima nešto drugačiju ulogu u produkciji. Dok će Toša biti ravnopravan natjecatelj koji se ipak neće boriti za glavnu nagradu, Goša će biti dio produkcijskog tima. Mitrović je objasnio da "krv nije voda" i da braća nevjerojatno nalikuju, a posebno je istaknuo njihov talent za ples.