VIDEO Ovo je Lickasso: Slike slika jezikom od 10,1 cm. Ima titulu najvećeg, a što još može...

Nick Stoeberl (35) iz Kalifornije nije samo običan državni službenik. On je umjetnik, komičar, performer i, najvažnije od svega, nositelj Guinnessovog svjetskog rekorda za najduži muški jezik na planetu. S nevjerojatnih 10,1 cm, njegov jezik nije samo biološka zanimljivost, već i kist kojim stvara jedinstvena umjetnička djela. Zbog svega je dobio nadimak "Lickasso".

Nick je oduvijek bio svjestan da je njegov jezik duži od prosjeka. Još kao dječak, plazio bi jezik nestašnim vršnjacima, a u srednjoj školi je zbog svoje posebnosti zaradio nadimak "Gene Simmons", po slavnom basistu rock benda KISS. Međutim, tek je 27. studenog 2012. godine njegova jedinstvena karakteristika i službeno potvrđena. Nakon rigoroznog procesa mjerenja koje je proveo medicinski stručnjak, Stoeberl je upisan u povijest kao čovjek s najdužim jezikom na svijetu.

"Imati dug jezik nije talent, to je dar", skromno je izjavio Stoeberl. "Ako znate kako iskoristiti dar koji vam je Bog dao, to možete nazvati talentom." A on je svoj dar odlučio iskoristiti na najkreativniji mogući način.

'Rođenje' Lickassa

Inspiraciju za slikanje jezikom pronašao je na internetu, gledajući video Indijca po imenu Ani K koji je koristio istu tehniku. Ipak, Stoeberl je bio svjestan opasnosti koje nosi direktan kontakt s bojom. Ani K je, naime, patio od glavobolja i mučnina. Stoga je Nick razvio vlastitu, sigurniju metodu.

Foto: Guinness World Records

Njegov proces započinje omatanjem jezika u prozirnu plastičnu foliju. Nakon toga, jezik umače u akrilnu boju i pažljivo ga nanosi na platno. Ovu tehniku nazvao je "lizanje" (eng. "licking"). Tako je rođen "Lickasso", umjetnik čiji je alat intimniji i neponovljiviji od bilo kojeg kista. Njegova djela, koja često prikazuju motive iz svakodnevnog života ili pop kulture, postigla su značajan uspjeh, a pojedine slike prodane su i za više od 1100 eura.

Njegov umjetnički opus je eklektičan i prožet humorom. "Nedavno sam lizanjem naslikao dabra i Stevea Harveyja", izjavio je u svom prepoznatljivom stilu. Inspiraciju pronalazi posvuda. Među umjetnicima koji su utjecali na njega ističe Koko, poznatu gorilu koja je slikala, ali i velikane poput Pabla Picassa i Andyja Warhola, čiji je pop-art inspirirao neke od njegovih projekata. Za Stoeberla, umjetnost je "izlaz za apsurd", a njegov život i rad savršen su odraz te filozofije.

Iako je slikanje jezikom njegov najpoznatiji talent, Nick Stoeberl je svestrana osoba. Osim što radi kao američki državni službenik, vodi i YouTube kanal "The Tongue Show", gdje kroz razne likove i performanse istražuje mogućnosti svog dara. Njegov jezik ima i praktične primjene - Stoeberl se šali kako mu ne trebaju salvete jer jednostavno može polizati ostatke hrane s lica, što naziva "ekološki prihvatljivim" rješenjem. Također, jedan je od rijetkih ljudi na svijetu koji može polizati vlastiti lakat.

Njegova jedinstvenost prepoznata je i izvan svijeta rekorda i umjetnosti. Pojavio se u kampanji za poznati modni brend Diesel i gostovao u brojnim televizijskim emisijama diljem svijeta, gdje je uživo demonstrirao svoje slikarske vještine.

