VIDEO U zoološkom predstavili bebu majmuna: 'Ugrožena je vrsta, kao mali su narančasti'

POVODOM 40. ROĐENDANA

VIDEO Ronaldu otkrili kip na Times Squareu: 'Cijelu sam noć probdio zbog ovoga. Najveći!' NEW YORK - Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo u srijedu je napunio 40 godina, a tim povodom na Times Squareu otkrili su mu brončani kip visok 3,65 metara Sergija Furnarija koji je mobilan i putovat će po svijetu. Autor je pokušao doći i do Guinnessova rekorda po broju ljudi koji istovremeno viču "Siu!". Jedan od navijača je kazao: "Cijelu noć sam bio budan zbog ovoga. On je najveći ikad!

