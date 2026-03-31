VIDEO Vatrogasci u Italiji spašavali jelena: 'Zaglavio se između krovova. Sada trči'

Nesvakidašnji zadatak imali su u ponedjeljak ujutro vatrogasci iz Canazeija u Italiji, nakon što su od mještana zaprimili poziv da spase jelena, koji se nije mogao spustiti s krova između dviju zgrada. Krovovi su bili skliski, što je vatrogascima otežalo intervenciju. Naglasili su da je intervencija bila izazovna, ali na kraju, timskim radom uspjeli su osloboditi jelena, piše Trento Today.

- Kad smo stigli na mjesto događaja, pronašli smo velikog jelena zaglavljen između dva limena krova, što je zbog trenutnih uvjeta bilo posebno sklisko, izvijestili su vatrogasci na svojim društvenim mrežama.

Koordiniranim akcijama životinju su oslobodili i vratili u šumu.