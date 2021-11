Znate ona situacija, dvije trake, jedna se spaja u drugu.

U Njemačkoj to funkcionira savršeno, na Balkanu je druga priča. Snimku je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode. Na njoj se vidi kako vozač kamiona zauzima i dio lijeve trake, one koja se kasnije spaja u njegovu. Iako se ne vidi smeta li mu možda nešto s desne strane pa se tako pomaknuo, mnogi smatraju da namjerno blokira ove u lijevoj traci.

Ovakve situacije vidimo gotovo na svakodnevnoj bazi u Zagrebu.

Zašto?

Ovo je već pitanje prometne kulture uz dašak opće kulture.

'Vidi budale, sad bi u moju traku, e nećeš'

Kod nas ćete čuti komentare: 'Vidi budalu, vozi do kraja svoje trake pa bi u moju. E nećeš!' Pa blokira. Ili ne pušta.

Dobro, nisu ni ovi koji se nasilno pokušavaju ugurati sveci, ali voze sustavom koji je Njemačka dovela do savršenstva - Reissverschlusssystem sustav zatvarača. Definira ga ideja da se prestrojavanje radi u zadnjoj mogućoj točki, naizmjence, kad se nakon svakog auta uključuje po jedan iz trake koja se prekida.

To se u praksi pokazalo kao najbolje rješenje.

Toliko dobro da su ga Nijemci stavili u zakon. I to prije 15 godina. Pa ćete platiti kaznu ako ne propustite auto koji se ubacuje u tom sistemu. Prema istraživanjima, sustav zatvarača znači da su obje trake iskorištene što povećava protočnost prometa i do 20 posto. Kod nas je to, naravno, drugačije. Tu se sustav zove i još 'Nećeš, majke ti', a vozače koji pokušavaju voziti ovakvim sustavom često etiketiraju bahatim i bezobraznim.