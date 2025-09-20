Obavijesti

SVAKA ČAST!

VIDEO Zagrepčani oduševljeni snimkom ZET-ovca koji spašava vozača iz nevolje na tračnicama!
Foto: Čitatelj 24sata

Snimka je u kratkom vremenu prikupila tisuće lajkova i dijeljenja, a vozač ZET-a dobio je pohvale građana za ljudskost i prisebnost u neugodnoj situaciji

Na društvenim mrežama dijeli se snimka s Glavnog kolodvora u Zagrebu koja je u kratkom vremenu postala viralna. Na njoj se vidi vozač ZET-ovog tramvaja kako pomaže vozaču automobila koji je nespretno zapeo na tramvajskim tračnicama u četvrtak oko 17 sati.

Tramvajac je bez oklijevanja priskočio u pomoć. Zajedno s nekoliko prolaznika uspio je izgurati automobil s pruge i osloboditi promet.

Pod snimkom se brzo nizao niz komentara. "Svaka čast, ZET-ovcu! A ovome u autu treba opaliti kaznu jer je ušao tamo gdje se ne smije autom", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Treba biti dobar čovjek kad god se pruži prilika za to. Svaka čast kolegi! Potrudio se, a frajer s autom se zanio, zaletio nespretno i blesavo, ali ga ne treba pljuvati. Uskoči, pomogni i riješi problem. Ljudskost rješava sve, ne treba zvati policiju baš za sve."

VIDEO: 

Snimka je u kratkom vremenu prikupila tisuće lajkova i dijeljenja, a vozač ZET-a dobio je pohvale građana za ljudskost i prisebnost u neugodnoj situaciji.

Podsjetimo, vozač Mercedesa ušao je na tramvajske tračnice koje su u radovima pa zaglavio. 

- Ljudi su mu pomogli gurat auto da izađe iz te rupe. Promet je zbog neodgovornog vozača stao - rekao nam je čitatelj. No, od glasnogovornika ZET-a Domagoja Zebe doznajemo da zastoja nije bilo.

- Auto je zapeo oko 17.20. Vozaču su ljudi pomogli u tri minute pa zastoja nije bilo - rekao nam je Zeba.

