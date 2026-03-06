Obavijesti

VIDEO Pa ne ide tu mirisni borić: Gledajte gdje on vozi drvo po A1

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Radio Mrežnica/Facebook

'Krepala nam klima pa smo si cedar uzeli! Da imamo hlad', 'Mi smo legende. Da nas nema trebalo bi nas izmisliti'... samo su neki od komentara

Jedan je Zagrepčanin odlučio provozati, ni više ni manje, nego drvo na automobilu. Vozači su ostali zatečeni tim prizorom, a mnogi su se primili mobitela i snimali ga. 

"Običan dan na autocesti Karlovac-Zagreb", našalili su se s Radija Mrežnice na svom Facebook profilu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Autocesta Karlovac-Zagreb 00:19
Autocesta Karlovac-Zagreb | Video: Radio Mrežnica

Komentari na Facebooku su nenadmašivi... 

"Krepala nam klima pa smo si cedar uzeli! Da imamo hlad", "Mirisni borić", "Mi smo legende. Da nas nema trebalo bi nas izmisliti", "Ovaj se ne bu primil", "Dobro da nema žica od struje, bilo bi božićno drvce", "Može tako kad nema tunela"... samo su neki od komentara. 

