VIDEO Zašto Mona Lisa nema obrve? Pitajte je sami! Evo kako sad možete 'pričati' sa slikama

Je li Sigur rekao Gattusu 'f*ck off', što tvrdi Jeličić? Igrač kaže: 'Ne, to je laž! Govorio sam sebi' Hajdukovac Niko Sigur nešto je promrmljao i ljutito pogledao prema podnožju zapadne tribine u utakmici protiv Varaždina. Joško Jeličić u emisiji MAXSporta kazao je: "Treneru je na tečnom hrvatskom rekao 'f*ck off' kad ga je stavio na desno krilo". Sigur se oglasio na Instagramu: "Ta priča nije ni blizu istinita. Ono što sam rekao bilo je usmjereno samo prema jednoj osobi, meni. Nastavite pisati laži i pokušavati razbiti ono što imamo. Igrat ću svih 11 pozicija u jednoj utakmici ako je to potrebno"

