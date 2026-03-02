Viralno: Ljudi tek sada shvatili značenje hita iz 'Kralja lavova'

Disneyjev "Kralj lavova" prvi je put objavljen 1994. godine i prati mladog princa lava Simbu, koji je prognan iz svog kraljevstva nakon što mu je otac Mufasa ubijen od strane strica Scara. Priča prati Simbin povratak u kraljevstvo kako bi povratio svoje prijestolje. No, više od trideset godina nakon što je film prvi put prikazan, ljudi tek sada otkrivaju što zapravo znače stihovi iz uvodne pjesme "Krug života" (The Circle of Life), prenosi The Mirror.

Komičar ponudio urnebesan prijevod

Rasprava je krenula nakon što se komičar Learnmore Jonasi pojavio u One54 Podcastu, koji vode Akbar Gbajabiamila i komičar Godfrey. Tijekom razgovora o kulturi i pričama iz Afrike, trojac se dotaknuo i "Kralja lavova", a Jonasi je gledateljima ponudio svoje, izrazito pojednostavljeno tumačenje stihova na jeziku zulu.

​- To znači 'gle, eno lava. O, moj bože' - ustvrdio je.

Voditelji podcasta prasnuli su u smijeh, ne vjerujući da je to pravo značenje riječi koje su slušali cijelog života.

​- Cijelo ovo vrijeme mislio sam da je to neko predivno, veličanstveno duhovno sr***. Zaradili su milijarde na tome - rekao je Godfrey.

Obožavatelji u šoku

Komentatori ispod videa također su bili zapanjeni ovim tumačenjem i nisu mogli suspregnuti smijeh, a mnogima je ovo saznanje "uništilo djetinjstvo".

​- Ovaj čovjek mi neće uništiti djetinjstvo svom tom točnošću! Volim Kralja lavova i to je to! - napisala je jedna osoba.

Druga je dodala:

​- Ovo je stvarno sjajno. Nikad se nisam tako jako smijao kao kad je rekao da to znači 'gle, eno lava'.

Ipak, mnogi su u komentarima istaknuli kako je komičarev prijevod netočan te ponudili pravo objašnjenje. Jedna je osoba pojasnila kako zulu nije Jonasiijev materinji jezik.

​- Prijevod pjesme je pogrešan. Iako razumijem da mu zulu nije materinji jezik. Ja sam Zulu i to se u osnovi prevodi kao 'evo našeg lava', a ono što to zapravo znači u našoj kulturi je 'Evo našeg Kralja!'. To je poput svojevrsnog pjevanja - stoji u komentaru.

Drugi je korisnik ponudio još detaljnije objašnjenje koje stihovima daje puno snažniji kontekst.

​- Prijevod je pretjerano pojednostavljen. U nguni jezicima lav se može nazvati 'ibhubesi' (u općem govoru) ili 'ingonyama', što se odnosi na veličanstvenost stvorenja i kao referenca na kralja. Uvodne riječi 'nansi ingonyama bakithi' znače 'gledajte, ovdje je njegovo veličanstanstvo'. Vrlo snažna izjava - pojasnio je.

Sam Learnmore Jonasi priznao je da ima problem s filmom "Kralj lavova", ali iz drugog razloga. Zasmetalo mu je što lavovi u filmu imaju američke naglaske, dok majmun ima afrički naglasak.