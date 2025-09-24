Uzgajivačica najljepšeg psa na svijetu u Zagrebu će otkriti tajne uređivanja ljubimaca

U Zagrebu će se 4. listopada okupiti najbolji hrvatski 'frizeri za pse'! Ceh groomera Obrtničke komore Zagreb i Hrvatska obrtnička komora organiziraju Prvi susret groomera, koji će se održati u u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika.

Na skupu će o ponašanju pasa u salonima za grooming govoriti dr. sc. Irena Petak, naša jedina bihevioristica za pse, moći će se čuti i predavanja o obrazovanju u groomingu te o vođenju financija, a o povijesti groominga u Hrvatskoj i o pravilima groominga na FCI natjecanjima govorit će Suzana Šimon, predsjednica grooming sekcije pri Hrvatskom kinološkom savezu. Iskustva s grooming natjecanja podijelit će Erna Mehinović, Patricija Grubiša ali i Iva Raič, vlasnica i uzgajivačica najljepšeg psa na svijetu! Početkom kolovoza Ivina je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, punim imenom Black Majesty Some Say, pobijedila u konkurenciji od 15720 pasa iz cijelog svijeta!