Obavijesti

Viral

Komentari 3
SKUP GROOMERA

Uzgajivačica najljepšeg psa na svijetu u Zagrebu će otkriti tajne uređivanja ljubimaca

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: < 1 min
Uzgajivačica najljepšeg psa na svijetu u Zagrebu će otkriti tajne uređivanja ljubimaca
Zagreb: Hrvatska kujica Meghan proglašena najljepšim psom na svijetu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na skupu groomera će o ponašanju pasa u salonima za grooming govoriti i dr. sc. Irena Petak, naša jedina bihevioristica za pse, moći će se čuti i predavanja o obrazovanju u groomingu te o vođenju financija

U Zagrebu će se 4. listopada okupiti najbolji hrvatski 'frizeri za pse'! Ceh groomera Obrtničke komore Zagreb i Hrvatska obrtnička komora organiziraju Prvi susret groomera, koji će se održati u u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika.

VEĆ IMA BROJNE TROFEJE FOTO Najljepši pas na svijetu: Meghan vratila se u Hrvatsku!
FOTO Najljepši pas na svijetu: Meghan vratila se u Hrvatsku!

Na skupu će o ponašanju pasa u salonima za grooming govoriti dr. sc. Irena Petak, naša jedina bihevioristica za pse, moći će se čuti i predavanja o obrazovanju u groomingu te o vođenju financija, a o povijesti groominga u Hrvatskoj i o pravilima groominga na FCI natjecanjima govorit će Suzana Šimon, predsjednica grooming sekcije pri Hrvatskom kinološkom savezu. Iskustva s grooming natjecanja podijelit će Erna Mehinović, Patricija Grubiša ali i Iva Raič, vlasnica i uzgajivačica najljepšeg psa na svijetu! Početkom kolovoza Ivina je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, punim imenom Black Majesty Some Say, pobijedila u konkurenciji od 15720 pasa iz cijelog svijeta!

VELIKI USPJEH Ponosna uzgajivačica Iva Raič: 'Moja Meghan je najljepši pas na svijetu. Još nisam svjesna...'
Ponosna uzgajivačica Iva Raič: 'Moja Meghan je najljepši pas na svijetu. Još nisam svjesna...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ona je visoka 188 cm, a on svega 89 cm. Ljubavni su par: 'U krevetu smo svi iste visine'
MOŽE GA NOSITI

FOTO Ona je visoka 188 cm, a on svega 89 cm. Ljubavni su par: 'U krevetu smo svi iste visine'

Influencerica i TikTokerica Sarah Button (26) iz Brisbanea visoka je čak 188 cm, a u vezi je s Gabrielom Pimentelem (45) iz Los Angelesa koji mjeri samo 89 cm...
Proslavila se kao teen majka sa 16, a onda par puta 'pomladila' vaginu: 'Ne želim biti prosječna'
FOTOGALERIJA

Proslavila se kao teen majka sa 16, a onda par puta 'pomladila' vaginu: 'Ne želim biti prosječna'

Kontroverzna Farrah Abraham danas slavi 34. rođendan. Koji dan ranije proslavila ga je trčkarajući plažom u mini bikiniju u Miamiju. Svima je ponosno pokazala obline...
FOTO 100 najboljih fotografija s Oktoberfesta: Dirndl dame, kobasice, pivo teče u potocima
PIVO, ROMANTIKA I MESNI SPECIJALITETI

FOTO 100 najboljih fotografija s Oktoberfesta: Dirndl dame, kobasice, pivo teče u potocima

Oktoberfest, najveći i najpoznatiji pivski festival na svijetu, započeo je 20. rujna 2025. godine u Münchenu. Ova prepoznatljiva manifestacija, koja se održava svake godine u prijestolnici Bavarske, ove je godine ušla u svoje 190. izdanje, i opet će okupiti milijune posjetitelja iz svih dijelova svijeta.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025