Vlasnici oduševljeni: Dizajniraj papuče u obliku svog ljubimca

Vlasnici od sada mogu 'klonirati' svog četveronožnog prijatelja i to u obliku papuča ili plišanca.

Papuče možete dizajnirati da izgledaju baš kao vaš pas ili mačka. Ne brinite, ako imate dva ljubimca, možete naručiti dvije različite papuče. Proces narudžbe je vrlo jednostavan - upišete ime ljubimca, opišete ga do najsitnijih detalja, učitate nekoliko njegovih fotografija i to je to.

Ovaj unikatan par ručno rađenih papuča prilično je skup i koštat će vas 199$ (oko 1200 kuna), a na njih ćete čekati nekoliko tjedana.