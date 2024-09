'Vlasnik sam najmanjeg penisa na svijetu, manji je od tri cm! Žene se smiju kad ga vide...'

Otišao sam kod doktora prije nekoliko mjeseci jer sam bio zabrinut oko veličine svojeg penisa. Tamo su me informirali da imam mikropenis i poslali su me kod urologa. Oduvijek sam znao da imam mali penis, ali nisam znao da to stanje ima svoj naziv, kaže u razgovoru za The Sun 36-godišnji Amerikanac Michael Phillips, poznat i kao "čovjek s najmanjim penisom na svijetu":

Kaže kako se zbog svojeg stanja ne može upuštati u seksualne odnose, kao i da mora sjesti na toalet svaki put kad ide mokriti...

Foto: Instagram

- Glavni razlog što sam otišao kod doktora je što mi je penis premali za seks. Nekoliko puta sam pokušao, ali nije uspjelo. Nakon toga sam izgubio interes za 'dejtanjem' - priča Amerikanac, čiji je penis, kako kaže, 'velik' oko 2,5 centimetara.

Foto: Instagram

Prva djevojka s kojom je planirao biti intiman počela se smijati kad je vidjela njegovu alatku...

O operaciji povećanja penisa razmišlja već dugo, ali nije siguran da mu se to isplati...

- Postoje operacije, ali one mogu dodati 3-4 centimetra. Ali i s tim dodatkom i dalje bih imao mikropenis. I dalje razmišljam o tome, imam nekoliko liječničkih pregleda prije nego što donesem konačnu odluku - kaže Michael, koji je izrazio želju da njegov penis bude upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najmanji na svijetu.

- Pokušavam nešto negativno pretvoriti u nešto pozitivno - kaže za kraj.