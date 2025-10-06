Obavijesti

SPASIO JU JE

Voditeljici F1 vjetar podigao suknju: Snimili joj gaćice, a onda je uletio Bernie Ecclestone

Voditeljici F1 vjetar podigao suknju: Snimili joj gaćice, a onda je uletio Bernie Ecclestone
Foto: Instagram

Natalie Pinkham jedno je od najprepoznatljivijih lica Formule 1 otkako je Sky Sports 2012. godine osigurao prava na prijenos ovog sporta u Ujedinjenom Kraljevstvu

Voditeljica Sky Sportsa, Natalie Pinkham, javno je pohvalila bivšeg šefa Formule 1, Bernieja Ecclestonea, zbog njegove munjevite reakcije nakon što ju je jedan fotograf uhvatio u neugodnoj situaciji. Kako prenosi britanski Mirror, incident se dogodio na jednoj od Velikih nagrada kada je iznenadni nalet vjetra podigao njezinu suknju, otkrivši donje rublje.

U gostovanju na podcastu 'Style DNA', Pinkham je podijelila priču o tome kako je saznala da se fotografija trebala pojaviti u sutrašnjem izdanju tabloida 'The Sun'. Odmah je obavijestila Ecclestonea, koji je u to vrijeme još uvijek bio na čelu Formule 1, a on je iskoristio svoj ogroman utjecaj kako bi riješio problem.

Raspravljajući o svojem stilu odijevanja tijekom prijenosa za Sky Sports, Pinkham je naglasila važnost praktičnosti, ali i osobnog stila u 'paddocku'.

"Morate se osjećati ugodno u pit laneu, odjeća mora biti praktična, ali istovremeno želite pokazati i dio vlastitog stila", objasnila je. "Obožavam prsluke sa širim hlačama. Meni se to sviđa, iako znam da mnogim muškarcima nije, ali ne odijevamo se zbog muškaraca."

Upitana o vjetrovitim uvjetima koji ponekad vladaju na stazama, prisjetila se upravo incidenta s Velike nagrade Koreje kao primjera.

"Znate što, ovo je sjajna priča o Bernieju Ecclestoneu. Nisam ni znala da ta fotografija postoji, ali u suštini, zapuhao je jak vjetar, fotograf je uhvatio trenutak, a ja sam za sve saznala tek kad je slika trebala biti objavljena u The Sunu", ispričala je Pinkham.

Foto: Instagram

Kada je obavijestila Ecclestonea o situaciji, njegova reakcija bila je trenutna i beskompromisna.

"Rekla sam Bernieju Ecclestoneu što se događa, a on je nazvao fotografa i rekao mu: 'Ako ta fotografija ode u tisak, tvoja akreditacija neće vrijediti na sljedećoj Velikoj nagradi. Nećete tako smještati Natalie'", prepričala je voditeljica.

Njegov potez ju je potpuno iznenadio. "Pomislila sam: 'Wow, pa on je feminist!' Znate, Bernie je volio 'grid djevojke' i sve što ide uz to, ali zapravo, on ima dvije kćeri i divnu suprugu, tako da je u ključnim trenucima uvijek spreman stati u obranu žena."

Natalie Pinkham jedno je od najprepoznatljivijih lica Formule 1 otkako je Sky Sports 2012. godine osigurao prava na prijenos ovog sporta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Redovito izvještava iz *paddocka* i radi intervjue s vozačima, a posljednjih godina postala je i jedna od glavnih voditeljica prijenosa uživo.

Foto: Instagram

Bernie Ecclestone, danas 94-godišnjak, bio je na čelu komercijalnih prava Svjetskog prvenstva Formule 1 sve do 2017. godine, kada je smijenjen s pozicije izvršnog direktora nakon što je američka investicijska tvrtka Liberty Media preuzela vlasništvo.

Nakon smjene, ostao je u sportu kao počasni predsjednik i savjetnik, no njegov angažman u potpunosti je završio u siječnju 2020. godine. 

