Golman Kauna: Skoro sam se onesvijestio, zamračilo mi se!

Tomas Švedkauskas (32) bio je na velikim mukama u utorak na Maksimiru. Golman Kauno Žalgirisa primio je pet golova od Dinama, imao još tri obrane, dok njegovi suigrači nisu uputili nijedan udarac prema okviru gola Ivana Filipovića.

- Bila je očita razlika u kvaliteti, prije utakmice uvijek se nadaš da će se stvari okrenuti u tvoju korist i da ćeš se boriti. No od prve minute bilo je jasno da su momčadi na potpuno različitim razinama, mučili smo se cijelu utakmicu - rekao je litavski reprezentativac.

Njegov trener Željko Sopić još ga je i pohvalio rekavši kako su dobro prošli.

- Nema se čemu veseliti nakon poraza 5-0. Možda mi je jedino žao prvog gola, taj udarac sam mogao obraniti jer sam dodirnuo loptu. Sve druge udarce bilo je vrlo teško vidjeti. Između mene i lopte bila je gužva, a udarci su dolazili iznenada. Analizirali smo Dinamo i znali da vole pucati iz prve s distance, to se i dogodilo.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Držao se Kauno do 31. minute na "nuli", a onda je primio dva gola u dvije minute. Prvo je pogodio Miha Zajc, potom i Scott McKenna. Švedkauskas smatra da bi utakmica možda drugačije izgledala da su izdržali do poluvremena s 0-0, ali da mu se činilo da je gol samo pitanje vremena. A ništa nije bilo ni u nastavku, i to ne samo zbog Dinamove dobre igre, već i temperature iznad 30 stupnjeva.

- U zadnjih 15 minuta nekoliko puta sam se skoro onesvijestio. Čim sam trebao glasnije viknuti, zamračilo bi mi se pred očima. Možda je tomu pridonio i udarac glavom u stativu kod prvog gola, ne znam. Ali ako je tako bilo meni, koji sam većinu vremena u šesnaestercu, možete zamisliti kako je bilo igračima koji su trčali. Bilo je sparno i gotovo bez zraka, jako teški uvjeti - rekao je.

Nije Litavcima bilo svejedno igrati pred 12.000 navijača, toliko ih na domaćim utakmicama nemaju.

- Nisu utjecali previše na mene, jedini je problem što se gotovo nismo mogli čuti. Morao sam svaku riječ vikati, ali me atmosfera nije omela. Nisu tribine napravile razliku, nego Dinamova kvaliteta. Uzvrat? Imamo i prvenstveo koje nam je jako važno, ali izaći ćemo na teren, boriti se i dati sve od sebe. Nemamo drugog izbora - zaključio je.