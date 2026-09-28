Vozaču čokolada, a vozačici buket! Tako su putnici dočekali jedina dva tramvaja u Zagrebu

Štrajk ZET-a ispraznio je u ponedjeljak tramvajske tračnice u Zagrebu. Građani su krenuli pješice, svojim biciklima i Bajsovima, a u jutarnjoj gužvi traže se i slobodna mjesta u automobilima.

Zagreb je u ponedjeljak osvanuo gotovo bez javnog prijevoza. Štrajk radnika ZET-a počeo je u 3.30 sati, a tijekom jutra na ulice su izašla samo dva tramvaja - jedan na liniji 11 i jedan na liniji 17. U prometu je i jedan autobus, na liniji 330.

Za putnike koji su ih dočekali na stajalištima, ta su dva tramvaja bila veliko iznenađenje. Vozačica je dobila pohvale putnika i buket cvijeća, a ni njezin kolega nije ostao praznih ruku: netko mu je darovao bombonijeru Merci, koju je stavio iza prednjeg stakla tramvaja.

Zagreb: Jedan od dva tramvaja koji voze danas unatoč štrajku | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ostali Zagrepčani morali su brzo smisliti kako stići na posao, u školu i na dogovorene obveze. Mnogi su sjeli na vlastite bicikle ili potražili gradski Bajs, dok su se drugi oslonili na taksi i zajedničku vožnju. Bajsovi su na pojedinim lokacijama već rano ujutro bili razgrabljeni.

Zagreb: One svakodnevnu vožnju gradom čine ugodnijom i vedrijom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na cestama se zbog štrajka očekuju veće gužve, osobito u jutarnjoj i poslijepodnevnoj špici.