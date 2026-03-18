Vratile se prve rode u Zagreb: Stigle iz Afrike i našle gnijezda

Prve bijele rode već su stigle u Zagreb, i to tjedan dana prije službenog početka proljeća. Najranije su viđene u Jakuševcu, dijelu grada poznatom po velikom broju njihovih gnijezda. Nakon dugog puta ptice su iscrpljene pa zasad većinu vremena provode odmarajući.

- Ove rode zimu provode u središnjoj i južnoj Africi. Odlaze krajem ljeta, a vraćaju se u ovo vrijeme. Za seobu koriste istočnu migracijsku rutu. Putuju u skupinama pa se ponekad ni parovi u naše krajeve ne vraćaju zajedno. Zato trenutačno u gnijezdima možemo vidjeti neke jedinke kako čekaju svoje partnere. Rode su sada jako iscrpljene. Kada povrate snagu, prionut će na gradnju, odnosno popravljanje gnijezda - kazala je Lana Jelić, stručna savjetnica u Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba.

U Zagrebu se trenutačno nalazi 50 aktivnih gnijezda bijelih roda, a prošle godine u njima je zabilježeno 113 mladunaca.

- Bijele rode živi su nam podsjetnik na važnost očuvanja staništa i bioraznolikosti u gradovima i prigradskim područjima. Bijela roda je simbol suživota čovjeka i prirode. Građane potičemo na uključivanje u očuvanje ove strogo zaštićene i ugrožene vrste. Izuzetno bi bilo korisno da gnijezda roda bilježe putem aplikacije iNaturalist - rekla je Nika Dolenc, ravnateljica Javne ustanove Priroda Grada Zagreba.

S njihovim povratkom započinje i redovito praćenje gnijezda, kako bi se pratila populacija i bolje razumjele njihove navike.