Vrisak u mrtvačnici: Obitelj ga došla pokopati - a on oživio!

Rodbina koja se u mrtvačnici opraštala od voljene osobe doživjela je šok života kada je "leš" odjednom počeo disati i pokazivati znakove života. Muškarac koji je službeno proglašen mrtvim priredio je osoblju mrtvačnice prizor koji ledi krv u žilama, nakon što se naizgled vratio u život nekoliko sati kasnije.

Prema pisanju portala Mirror, 90-godišnji pacijent primljen je u bolnicu na liječenje 1. rujna. U ranim jutarnjim satima sljedećeg dana doživio je kardio-respiratorni arest.

Nakon niza, kako se činilo, neuspješnih pokušaja reanimacije, stariji muškarac nije reagirao te je proglašen mrtvim na odjelu hitne pomoći. No, to nije bio kraj njegove priče.

Šokantan obrat u mrtvačnici

Nakon što je pacijent prevezen u mrtvačnicu, stvari su dobile neočekivan tijek i ubrzo je postalo jasno da "tijelo" pokazuje vitalne znakove.

Članovi obitelji stigli su u mrtvačnicu, smještenu u brazilskoj općini Palmeira dos Índios, oko 6 sati ujutro kako bi se posljednji put oprostili. Nisu mogli ni zamisliti događaje koji će uslijediti.

Na njihovo veliko iznenađenje, jedan od rođaka primijetio je da tijelo njihovog člana obitelji zapravo još uvijek diše. Lokalni mediji izvijestili su da je odmah uslijedio pregled, koji je potvrdio da navodno preminuli pacijent zaista diše i ima puls.

Nakon što je iznesen iz mrtvačnice, muškarac je ponovno hospitaliziran na hitnom odjelu UPA, gdje je nažalost ostao bez svijesti i preminuo u ranim jutarnjim satima sljedećeg dana.

Ovaj rijedak događaj izazvao je val šoka u bolnici i široj lokalnoj zajednici, pokrenuvši pitanja o tome kako se ovakav propust mogao dogoditi.

Bolnica tvrdi: 'Nije bilo pogreške'

Osvrćući se na uznemirujući incident u priopćenju objavljenom prošlog tjedna, uprava bolnice UPA pojasnila je da "u skrbi za pacijenta nisu utvrđene nikakve tehničke, medicinske ili sestrinske pogreške" te da su svi protokoli poštivani.

Jedinica je također naglasila svoju spremnost na suradnju s vlastima kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo, složivši se da bi slučaj sada trebale analizirati stručne organizacije, poput Jedinice za sigurnost pacijenata i Odbora za reviziju smrtnih slučajeva.

Iako je zasigurno neuobičajeno, povratak pacijenata iz mrtvih nije nečuven, čak i nakon što je prošlo mnogo sati. Kako objašnjava poznata Cleveland Clinic, "Lazarov efekt (autoresuscitacija) događa se kada osoba proglašena mrtvom nakon srčanog zastoja iznenada pokaže znakove života, obično unutar 10 minuta nakon završetka reanimacije. Zbog toga se čini kao da su se vratili u život, iako zapravo nikada nisu ni umrli. Ovo je rijedak fenomen, a zdravstveni djelatnici ne znaju točan uzrok."

Medicinski izraz za Lazarov efekt je "autoresuscitacija", a odnosi se na spontani povratak cirkulacije nakon što je kardiopulmonalna reanimacija (KPR) prekinuta. Takav događaj promatračima se može činiti čudesnim, ali nažalost, većina pacijenata koji to dožive ne preživi dugo nakon kratkog povratka protoka krvi.

Slučajevi 'povratka iz mrtvih' kroz povijest

Kroz povijest su zabilježeni različiti slučajevi pacijenata koji su se "vratili iz mrtvih". Jedan posebno intrigantan slučaj je priča o Francuzu Angelu Haysu, koji je proglašen mrtvim 1937. godine nakon što se motociklom zabio u zid od opeke. Nekoliko dana nakon pokopa, Haysovo tijelo je iskopano radi osiguranja, i tada je otkriveno da je, zapravo, još uvijek živ.

Iako je njegovo iskustvo bez sumnje bilo traumatično, Hays je, kako piše časopis Discover, odlučio unovčiti svoju priču te je krenuo na nacionalnu turneju, putujući u lijesu.