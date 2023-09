Vučić opet s košaricom na TV-u: Tražili su da snizimo meso, ulje, žalili su se na luk, jeftiniji je sad

Ne prestaju performansi srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Ponovo je donio košaricu iz trgovine u studio TV Pinka i predstavio novih 37 artikala koji će biti jeftiniji u novoj rundi sniženja pod nazivom "Bolja cijena".

"Marmelada domaća će sada biti 190 dinara, skoro je 200 dinara jeftinija. Džem je također na ogromnom popustu. Taj dan su me kritizirali, sa mnom su na ti. Kažu ‘što ne sniziše cijene ulja, mesa i brašna, to nam treba. Evo vam ulje, suncokretovo sa 160 na 144 dinara. Donio sam i ono što su tražili. Brašno tip 500 otišao je sa 70 na manje od 50. To je ogroman popust, na zadovoljstvo građana. Ovo je novi Petit keks na 119 dinara. Namaz Sirko s 217 na 159 dinara. Ovo je pasulj gradištanac s 340 na 290 dinara. Ovo je grašak, i tu je popust značajan. Imam u spisku. On je sa 180 na 139 dinara", rekao je srpski predsjednik.

Nastavio je s diktiranjem te naveo: "Kupus, kilogram, cijena je 99,99, nova cijena je 69 dinara. Dobro jutro margarin, neki dijetalni, sada je 79 dinara. Moja kravica kiselo mlijeko je sada 64 dinara. Viršle, redovna cijena 109, bolja cijena je 79 dinara. Jetrena pašteta sa 75 dinara na 49 dinara. Luk, na koji su se žalili, bio je 99, a sada je 79 dinara. Ono što je za higijenu, sapun je na 49 dinara, 30 posto dinara. Pasta za zube sa 150, na 99 dinara."

Vučić je objasnio i da su stručnjaci označili proizvode koji najviše utječu na stopu inflacije u Srbiji.

Podsjetimo, ovo je drugi put da Vučić predstavlja snižene proizvode. Nedavno je na press konferenciju donio košaricu iz trgovine i predstavio javnosti snižene proizvode, a najveća zvijezda bio je parizer.

Nakon toga, snimio je video kako pravi tzv. zidarski sendvič od kruha, parizera i majoneze sa stranačkim dužnosnicima u Beogradu. Od jučer se u Beogradu za 84 centa može kupiti predsjednički sendvič po Vučićevoj recepturi.