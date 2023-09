VIDEO Vučića su sprdali zbog parizera pa se snimao kako ga doručkuje: 'To narod voli jesti'

Kao što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić (53) ranije obećao, na njegovom Instagram profilu objavili su video na kojem on u društvu ministara Siniše Malog (51) i Tomislava Momirovića (39) jede parizer čije je pojeftinjenje ponosno najavio.

Njegova najava izazvala je brojne šaljive komentare zbog kojih je Vučić zakazao današnji doručak 'uživo', piše N1.rs.

- Prethodno su Toma Momirović i Siniša Mali otišli u trgovinu... i kao što smo i obećali onima koji su to od nas zahtijevali, nije to bio naš hir, još su rekli da to ne smijemo i ne želimo jesti… Kupili su pola kilograma parizera domaće proizvodnje, kupili su dvije litre jogurta, dva kruha, majonezu i dvije vreće i ukupna je cijena bila 585 dinara - komentirao je zadovoljno Vučić.

Istaknuo je da je cijena tog parizera po kilogramu čak 140 dinara jeftinija.

Foto: buducnostsrbijeav/instagram

- Sretan sam jer je parizer nešto na čemu smo svi odrasli i što narod voli jesti. Ja ga često jedem u avionu kad idem u inozemstvo, tražim da mi naprave sendviče baš od ovakvog parizera - rekao je predsjednik Srbije. Najavio je i kako će iduće nedjelje pojeftiniti još 10 bitnih proizvoda.

- Sretan sam što možemo pomoći našim građanima - zaključio je Vučić.