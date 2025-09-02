Vučić stigao u Kinu. Hvali se da ga prepoznaju. Sjećate se kad je govorio kineski? 'Masakr jezika'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u posjet Kini gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Tijekom posjete Kini, Vučić bi se trebao sastati s kineskim vođom Xi Jinpingom, kao i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom...

Na svojem je TikTok profilu Vučić objavio i snimku koja bi valjda trebala potvrditi da ga Kinezi na ulici prepoznaju, da je on netko bitan u njihovom svijetu...

"Valter (Bata Živojinović) je najpopularniji Srbin u Kini. Ponosan što Kinezi, bar djelimično, prepoznaju i moj rad", objavio je Vučić uz ovu snimku.

A u tom videu nalazi se isječak Vučića kako priča kineski jezik. Pa smo se ovom prilikom prisjetili kultne snimke na kojoj Vučić govori kineski jezik, koja je zbog svoje bizarnosti uskoro postala viralni hit, a Vučić tema sprdnje.. "Masakrirao je jezik", "Ovo puštam sinu svaki put kad ga želim nasmijati", "Ovo je najluđe nešto ikad", nizali su se tad komentari.

Nastali su čak i glazbeni remiksi...

Te 2019. godine, kad je nastala snimka, politička situacija za Vučića je bila dosta povoljnija. Danas je suočen sa svakodnevnim građanskim prosvjedima, koje su pokrenuli studenti nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, kad je poginulo 16 ljudi. Kasnije su se studentima pridružili građani, a Vučić na njih šalje policiju i batinaše da ih brutalno premlate. A onda te studente poziva na dijalog?!

Studentski odgovor je jasan - može dijalog, može debata, ali prvo raspiši izbore...