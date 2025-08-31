Obavijesti

Aleksandar Vučić reagirao na članak The Guardiana, završio je u rubrici pisma čitatelja

Guardian je 25. kolovoza objavio tekst u kojem je ocijenio da prosvjednici u Srbiji zaslužuju veću podršku i solidarnost Europske unije, a Vučićevu prisutnost u politici zapadnog Balkana opisao kao 'malignu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je na članak britanskog lista The Guardian, a njegovo je pismo objavljeno u rubrici “pisma čitatelja” u tiskanom vikend izdanju. Vijest je prvi prenijela Nova.rs, pozivajući se na analitičara međunarodnih odnosa Mirka Dautovića, koji je za N1 istaknuo da se Vučićev odgovor našao na sedmoj stranici lista, među raznim temama – od rasprava o glazbenom pravcu black metal do komentara na intervju s Nickom Cleggom, bivšim britanskim političarom.

Podsjetimo, Guardian je 25. kolovoza objavio tekst u kojem je ocijenio da prosvjednici u Srbiji zaslužuju veću podršku i solidarnost Europske unije, a Vučićevu prisutnost u politici zapadnog Balkana opisao kao “malignu”.

U tekstu se također navodi da je autoritarni odgovor vlasti na prosvjede, koji su se proširili i na manja mjesta, doveo do pada povjerenja u lidera koji državne resurse koristi za vlastite političke interese. List je naglasio i da su Srbiji potrebni “slobodni i pošteni izbori” te prekid autoritarnog režima koji, kako tvrde, traje proteklo desetljeće.

U svom odgovoru Guardianu, Vučić je istaknuo da je Srbija “duboko okrenuta Europi” te se osvrnuo na održane prosvjede, navodeći kako ih je u posljednjih devet mjeseci bilo više od 23.000, od kojih je većina bila mala, ali su, prema njegovim riječima, remetili svakodnevni život i rad vlade.

- Većina ih je bila mala, ponekad samo nekoliko desetaka ljudi, ali su poremetili svakodnevni život, zaustavili vladu i nedavno postali nasilni. Više od 170 policajaca je ozlijeđeno. Unatoč tome, policijske akcije ostale su ograničene, suzdržane i usmjerene samo na one koji su oštetili imovinu ili napali policajce - poručio je Vučić.

Njegov odgovor sada se našao među čitateljskim pismima Guardiana, u rubrici u kojoj se inače objavljuju komentari na različite društvene, kulturne i političke teme.

