SVE JE RAZNJEŽIO

FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca

Priča o Punchu, bebi makakija, osvojila je svijet. Maleni majmun, odbačen od majke nedugo nakon rođenja, pronašao je utjehu u velikoj plišanoj igrački orangutana od koje se ne odvaja, a njegov je slučaj privukao golem interes javnosti i stvorio neočekivane gužve u japanskom zoološkom vrtu...
Punch-kun, kako ga od milja zovu, navodno je rođen u srpnju 2025., no majka ga je napustila ubrzo nakon rođenja. Timaritelji u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu odmah su priskočili u pomoć kako bi ga spasili i ručno othranili, pažljivo prateći njegov rast i postupno ga upoznavajući s drugim makakijima. | Foto: ichikawa_zoo/X
