FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca

Priča o Punchu, bebi makakija, osvojila je svijet. Maleni majmun, odbačen od majke nedugo nakon rođenja, pronašao je utjehu u velikoj plišanoj igrački orangutana od koje se ne odvaja, a njegov je slučaj privukao golem interes javnosti i stvorio neočekivane gužve u japanskom zoološkom vrtu...
Punch-kun, kako ga od milja zovu, navodno je rođen u srpnju 2025., no majka ga je napustila ubrzo nakon rođenja. Timaritelji u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu odmah su priskočili u pomoć kako bi ga spasili i ručno othranili, pažljivo prateći njegov rast i postupno ga upoznavajući s drugim makakijima.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Međutim, kada su ga premjestili u nastambu s drugim majmunima, primijetili su da se teško uklapa u skupinu.
Budući da se majmuni od rođenja obično čvrsto drže za svoje majke, timaritelji su mu odlučili pomoći u borbi protiv tjeskobe i usamljenosti. Dali su mu velikog plišanog orangutana s kojim je sada uspostavio snažnu vezu i nosi ga svugdje sa sobom.
Prema lokalnim izvješćima, on se prema igrački odnosi kao prema majci koju nikad nije imao; spava s njom, jede uz nju i igra se s njom. Privrženost šest mjeseci starog majmuna plišanoj životinji iznenadila je osoblje zoološkog vrta, ali i osvojila srca ljudi diljem Japana i svijeta.
Fotografije Puncha s njegovom igračkom postale su viralne i rastopile srca korisnika interneta. Ubrzo su se ispred zoološkog vrta počeli stvarati golemi redovi, a lokalni stanovnici i turisti hrlili su kako bi vidjeli Puncha, izražavajući mu svoje dobre želje i pružajući podršku, piše New York Post.
"Željeli bismo izraziti iskrenu zahvalnost svima koji su nas danas posjetili", objavio je zoološki vrt u priopćenju 15. veljače. "Svo naše osoblje bilo je iznenađeno neočekivanim odazivom, nečim što nikada prije nismo doživjeli. Ispričavamo se zbog kašnjenja pri ulasku. Nastavit ćemo s pripremama za nadolazeći trodnevni vikend kako biste mogli ugodno uživati u posjetu."
Mnogi su na društvenim mrežama podijelili svoja iskustva s posjeta Punchu. "Otišao sam vidjeti Puncha. Pokazivao je svoju slatku malu igračku, trčkarao je i izležavao se uokolo", napisala je jedna osoba na X-u. "Išla sam vidjeti Punch-kuna, ali i druge životinje bile su tako blizu i slatke, bilo je jako zabavno. Sigurna sam da je osoblje trgovine bilo jako umorno od gužve. Navijam za vas", dodala je druga.
Ipak, neki su izrazili i pomiješane osjećaje. Jedna je osoba istaknula kako je prizor, iako "sladak", ujedno i "vrlo tužan". "Slatko je vidjeti malog majmuna kako vuče plišanu životinju uokolo, ali je istovremeno i jako tužno." Drugi su izrazili zabrinutost za dobrobit Puncha, ali i ostalih životinja.
"Stvarno se nadam da će Punch pronaći svoje mjesto. Zoološki vrtovi rade ključan posao za dobrobit životinja, a vidjeti kako osoblje podržava Puncha u njegovim poteškoćama pokazuje njihovu duboku predanost. To je dirljiv trud", komentirala je jedna osoba na objavu zoološkog vrta.
U zasebnoj objavi, zoološki vrt je poručio kako Punch "postupno produbljuje interakciju s drugim majmunima u svojoj skupini". "Svaki dan proživljava razna iskustva, poput timarenja, druženja i igranja s njima, ali ga ponekad i ukore. Svakodnevno uči kako živjeti u skupini kao majmun!"
