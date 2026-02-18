FOTO Preslatki majmunčić ganuo svijet: Odbacila ga mama pa se ne odvaja od plišanca

Mnogi su na društvenim mrežama podijelili svoja iskustva s posjeta Punchu. "Otišao sam vidjeti Puncha. Pokazivao je svoju slatku malu igračku, trčkarao je i izležavao se uokolo", napisala je jedna osoba na X-u. "Išla sam vidjeti Punch-kuna, ali i druge životinje bile su tako blizu i slatke, bilo je jako zabavno. Sigurna sam da je osoblje trgovine bilo jako umorno od gužve. Navijam za vas", dodala je druga. | Foto: ichikawa_zoo/X