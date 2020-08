Za ćakulu smo priupitali Vakulu: Petak je ponovnog ljeta početak

<p>Nakon čestih oluja uoči godišnjice 'Oluje' te kišovite, vjetrovite i razmjerno svježe srijede, za nastavak kolovoza one katastrofalno mokre prognoze više ne vrijede.</p><p>Priupitali smo <strong>Zorana Vakulu </strong>što je mislio pod time da će promjena vremena neće biti kratkotrajna, da ne bi opet bilo da je meteorolozima prognoza slučajna.</p><p>- Mislio sam na kratkotrajnu promjenu vremena u odnosu na početne najave da će nestabilno biti samo u utorak. Naime, početne prognoze upućivale su na ponovno stabilnije vrijeme već od srijede, ali su kasniji prognostički izračuni produljili nestabilno razdoblje na još poneki dan - objasnio nam je gospodin Vakula.</p><p>U četvrtak na kopnu još može biti kiše te lokalnih pljuskova i grmljavine pa još ne morate, ako ste na moru, krenuti u potragu za malo borove hladovine. </p><p><strong>Hrvatska u četvrtak:</strong></p><p>U petak i na kopnu i na Jadranu ponovno sunčano, kao da nam se ovo ljeto daje na kapaljku, dozirano.</p><h2>Prognoze za ostatak ljeta - izostanak kiše, 'baš šteta'</h2><p>- Djeluje mi sve vjerojatnije da ćemo nakon ovoga tjedna imati dugotrajnije stabilnije i sunčanije razdoblje, pa čak i većinom suho, te za doba godine iznadprosječno toplo, u mnogim krajevima uz barem poneki vruć dan. Ne vjerujem da će nam se dogoditi neki apsolutni temperaturni rekord za kolovoz, no ne bi me začudila rekordna temperatura zraka na poneki nadnevak. A za očekivati je i još poneko upozorenje na opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje - poručio nam je Vakula s kojim nam je uvijek interesantna meteorološka ćakula.</p>