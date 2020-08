'Ni more me ne može ohladiti, s ljetom ću se grdno posvaditi!'

U cijeloj Hrvatskoj i dalje sunčano, taman da vam tijelo postane 'brončano'. S izlaskom na sunce nemojte pretjerivati preko dana, da vam ne bi izgorjela sva aktivnost moždana

<p>I početkom kolovoza nastavit će se vruće razdoblje koje je počelo krajem srpnja, a temperature na kopnu ići će i do 33 stupnja.</p><p>I dalje postoji opasnost od toplinskog vala, ljetna sezona takvo nam je vrijeme za kolovoz čuvala.</p><p>Do ponedjeljka će u većini zemlje biti vruće i sparno pa se izlazak na sunce tijekom sutrašnjeg dana karakterizira kao ponašanje nepopularno.</p><p>U mnogim krajevima zbog toplinskog vala postoji opasnost za zdravlje, spasit ćete se ako u hladu s još hladnijim pićencima organizirate slavlje.</p><p>U subotu će se na istoku zemlje biti sparno i vruće i svi ćete se žaliti kako vas sunce čudno u glavu tuče. U središnjoj Hrvatskoj isti filing, jedino ćete si u hladu moći napraviti atmosferu za 'čiling'.</p><p>I na sjevernom Jadranu sunčano i vruće, a tako će se zadržati i ubuduće. Temperatura mora ide čak do 28 na živi brojeva pa ćete po plažama moći čuti gomilu bijesnih izljeva.</p><p>'Ni more me ne može ohladiti', pričat će mnogi, iako ne shvaćaju da su još prije par dana bili prema hladnom ljetu strogi.</p><p>U Dalmaciji i dalje sunčano, taman da vam tijelo postane 'brončano'. S izlaskom na sunce nemojte pretjerivati preko dana, da vam ne bi izgorjela sva aktivnost moždana.</p><h2><strong>Do ponedjeljka vruće, tu i tamo rijetki pljusak pa promjena </strong></h2><p>Pred sami kraj ponedjeljka i u utorak sprema nam se osvježenje, ne postoji tu neko logično objašnjenje!</p>