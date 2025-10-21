Obavijesti

Zabranili udomljavanje crnih mačaka tijekom Halloweena: 'Ljudi se bave vještičarenjem'

Jedan španjolski grad odlučio je privremeno zabraniti udomljavanje crnih mačaka tijekom perioda Noći vještica, a sve u pokušaju da spriječi njihovo korištenje u zlokobnim "ritualima". Prema pisanju Daily Maila, ova neobična mjera ima za cilj zaštititi životinje od potencijalne zlouporabe.

Grad Terrassa, smješten u sjeveroistočnoj Kataloniji, neće dopustiti stanovnicima da preuzmu skrbništvo nad ovim životinjama u razdoblju od 6. listopada do 10. studenog. Glavni razlog je strah da bi mačke mogle biti korištene kao "rekviziti" za proslavu popularnog praznika.

Crne mačke se u popularnoj kulturi često povezuju s vještičarenjem, a zamjenik gradonačelnika Noel Duque istaknuo je kako broj zahtjeva za njihovo udomljavanje naglo raste upravo uoči Noći vještica.

Gradsko vijeće Terrasse navodi kako ne postoje službeni zapisi o okrutnosti prema crnim mačkama, no odlučili su djelovati preventivno nakon upozorenja udruga za zaštitu životinja.

"Svjesni smo porasta broja poziva za udomljavanje gdje ljudi inzistiraju na fizičkom izgledu mačke, što nam se čini sumnjivim", izjavio je Duque. "U najmanju ruku, želimo spriječiti da ljudi udomljavaju životinje iz hira ili zato što je to u modi. A u slučajevima za koje znamo da postoje, želimo osigurati da iza toga ne stoje nikakve makabrične prakse."

Dodao je: "Ovo je ozbiljna stvar. U Terrassi, ako želite udomiti crnu mačku, morat ćete pričekati da prođe Noć vještica. Morat ćete dokazati da ćete se o njoj brinuti i voljeti je."

U gradu živi više od 9.800 mačaka. Iz gradske Službe za dobrobit životinja poručili su kako su mjere "privremene i izvanredne" te da je njihov jedini cilj dobrobit životinja. Objasnili su kako zabrana "izbjegava potencijalne rizične situacije" i "ne podrazumijeva nikakvu diskriminaciju u odnosu na boju ili karakteristike životinja, već predstavlja zaštitnu mjeru usmjerenu na jamčenje njihove sigurnosti". Izuzeci će se tijekom razdoblja zabrane razmatrati pojedinačno.

Ova praksa nije ograničena samo na Terrassu. I druga područja u Španjolskoj uvela su posebne mjere kako bi spriječila sumnjiva udomljavanja.

La Posada Felina, udruga za zaštitu životinja sa sjedištem u Madridu, privremeno je obustavila sva udomljavanja. Natalia Esteban, djelatnica udruge, izjavila je za španjolske medije: "U ovo doba godine ne dajemo nijednu mačku na udomljavanje. Ni crnu, ni bijelu, ni bilo koje druge boje."

Ona tvrdi da je one koji se bave ritualima "vještičarenja" koji uključuju mačke lako pronaći, upozoravajući da takve prakse mogu uključivati žrtvovanja i sakaćenja izvedena "s kirurškom preciznošću".

Iako se mjere čine drastičnima, one odražavaju sve veću svijest o opasnostima kojima su životinje izložene tijekom određenih blagdana. Zaštitne mjere u gradovima poput Terrasse i inicijative udruga diljem Katalonije i ostatka Španjolske predstavljaju proaktivan korak u osiguravanju da životinje ne postanu žrtve praznovjerja ili okrutnosti.

