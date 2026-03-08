FOTO Ovo je kolumbijska Kim Kardashian: 'Moram se seliti jer me muškarci uhode. Nije lako'
Mariana Herazo, poznata i kao 'kolumbijska Kim Kardashian', je manekenka i influencerica koja je stekla slavu zahvaljujući svojim zapaženim fizičkim atributima. Kaže da na izgledu vrijedno radi, gotovo svakodnevno vježba, a uživa i u čitanju.. Jednom prilikom ispričala je i kako su obožavatelji tetovirali njezino ime i lik....
Mariana Herazo, poznata i kao "kolumbijska Kim Kardashian", kolumbijska je manekenka i influencerica koja je stekla međunarodnu slavu zahvaljujući svojim zapaženim fizičkim atributima
| Foto: Mariana Herazo/Instagram