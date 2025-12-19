Zagrebačka čupavouha lemurica uživa u Brazilu s dečkom Čehom

Nakom mjesec dana prilagodbe, zagrebačka čupavouha lemurica u Brazilu uživa u suživotu s mladim mužjakom koji je stigao iz Češke. Tamo je počeo uzgoj čupavouhih lemura, kritično ugrožene vrste.

Temeljni par za obnovu vrste su četverogodišnja ženka iz Zagreba i dvogodišnji mužjak.

Foto: Zoo Zagreb

‘Nakon što su mladi čupavouhi lemuri stigli u Cotiju, mjesto kraj São Paula, neko su vrijeme proveli u posebnim prostorima.

Ovaj su se tjedan uselili u zajedničku nastambu. Odmah su se svidjeli jedno drugome! Uživaju u međusobnoj blizini.

Foto: Zoo Zagreb

Veseli nas snimka koju smo primili iz Brazila. Zavirite i vi u svakodnevicu novopečenog para! U prirodi nastanjuju istočne prašume Madagaskara’, objavio je ZOO Zagreb na društvenim mrežama.