Zastrašujuće: Večeru za osam turista naplatili su 372.000 kn!

Kineski restoran u Šangaju naplatio je turistima iz Dubaija 371.777 kuna za večeru. Fotografija računa za dvadeset jela za osmero ljudi proširila se društvenim mrežama diljem Kine. Glasnogovornica restorana je sve negirala govoreći da je fotografija lažna te da jela koja su bila na računu uopće ne služe. Zatim se javio vlasnik i kuhar Sun Zhaogou.

Rekao je da su elitni gosti iz Saudijske Arabije ipak večerali kod njih. Kad su ga pitali za svotu, Zhaogou je rekao: "To je ništa za goste iz Dubaija".

Osoblje restorana Maggie's reklo je kako cijene nisu ni upola visoke u odnosu na onoliko koliko stoji na računu. No, valja napomenuti da je to bila privatna večera, a birali su se samo najbolji i najskuplji sastojci. Cijenu je podiglo i to što je Zhaogou osobno pripravljao jela.

Najskuplja jela su krokodilova juha koja stoji 15.690 kuna, takozvani divlji žuti slatkiš za 14.762 kuna te pola petrovog uha s rižinim vinom koje stoji 11.960 kuna. Najjeftinija je bila Coca-Cola. Platili su je 15 kuna. Policija istražuje cijeli slučaj.