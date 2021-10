Redakciji 24sata je stigao dopis odvjetničkog ureda Danijela Bolfana i Matije Palac Varge, u kojem stoji:

Dana 13. 10. 2021. godine je u listu 24sata - i u tiskanom obliku i u online verziji, u rubrici ‘Cura dana’ objavljena naga djevojka te je ispod takve fotografije objavljen sljedeći tekst:

“LOVORKA - Studentici Rudarsko-geološko naftnog fakulteta nikako nisu jasni izračuni cijene goriva. Kaže da je ona doma nešto zbrajala i da po njoj država uzima previše. Pokazala je to profesoru, a on joj je odgovorio: ‘Milo moje, to je matematika s Markova trga. To samo oni uči, drugi smrtnici ne. Ne zamaraj se.’

Tekstom koji je objavljen uz fotografiju nage djevojke narušava se izravno ugled i čast Rudarsko geološko-naftnog fakulteta jer se ta znanstveno-obrazovna javna ustanova neosnovano i neprimjereno dovodi u vezu s fotografijom i osobom na toj fotografiji koja je ovdje podnositelju i oštećenom potpuno nepoznata. Nadalje naziv ovdje podnositelja se u prethodno opisanoj objavi koristi protivno odredbama Zakona o medijima, bez dozvole podnositelja i u kontekstu koji nema niti kakve veze sa djelatnošću Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Osim što je takvom objavom narušen izravno ugled i čast jedne znanstveno-obrazovne javne ustanove, u objavljenom tekstu se navodno citiraju i profesori ustanove u jednako neprimjerenom i isceniranom kontekstu iz kojeg proizlazi potpuno neprimjerena konverzacija navodno između profesora i studentice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta gdje se profesor ovdje podnositelja i oštećenika studentici obraća sa: “Milo moje...”. Podnositelj osporava kao lažne u cijelosti navode iznesene u uvodno citiranom spornom tekstu, kojima je narušen ugled i čast Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i profesora te javne ustanove”, stoji u dopisu Odvjetničkog ureda Bolfan & Palac Varga.

Redakcija 24sata ispričava se Rudarsko-geološkom naftnom fakultetu što su se osjetili prozvanim uz tekst o Lovorki. No, naša Lovorka ima dvojno državljanstvo te doista studira rudarstvo i geologiju, ali na Rudarsko-geološkom fakultetu u nama susjednoj zemlji. Svejedno, povremeno boravi i u glavnom gradu Hrvatske te tada, između učenja i polaganja teških ispita o bušotinskoj eksploataciji mineralnih sirovina, koristi prilike za svoj hobi fotomodela.

