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Zbog ove stečajne upraviteljice iz Šibenika muškarci odlaze u stečaj: 'Prvo sudnica, a onda...'

Šibenčanka Mirjana Zuzija, inače stečajna upraviteljica koja radi u Zagrebu, privukla je pažnju regije fotografijama na društvenim mrežama...
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Zbog ove stečajne upraviteljice iz Šibenika muškarci odlaze u stečaj: 'Prvo sudnica, a onda...'
"Po danu - sudnica, zakon i odluke. Mirjana je stečajna upraviteljica i revizor, žena čiji se autoritet ne dovodi u pitanje i čije se riječi pažljivo slušaju u profesionalnim krugovima. Po noći - plesni podijum, reflektori, ritam i energija zbog koje se okreću glave, i to ne samo vršnjaka", piše Ekskluziva.ba. | Foto: Instagram
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"Po danu - sudnica, zakon i odluke. Mirjana je stečajna upraviteljica i revizor, žena čiji se autoritet ne dovodi u pitanje i čije se riječi pažljivo slušaju u profesionalnim krugovima. Po noći - plesni podijum, reflektori, ritam i energija zbog koje se okreću glave, i to ne samo vršnjaka", piše Ekskluziva.ba. | Foto: Instagram
Komentari 7

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