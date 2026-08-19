Zbog ove stečajne upraviteljice iz Šibenika muškarci odlaze u stečaj: 'Prvo sudnica, a onda...'

"Po danu - sudnica, zakon i odluke. Mirjana je stečajna upraviteljica i revizor, žena čiji se autoritet ne dovodi u pitanje i čije se riječi pažljivo slušaju u profesionalnim krugovima. Po noći - plesni podijum, reflektori, ritam i energija zbog koje se okreću glave, i to ne samo vršnjaka", piše Ekskluziva.ba. | Foto: Instagram