Svađe, prepucavanja i neugodni komentari često se mogu vidjeti u zgradama, a jedna od njih nedavno je postala pravi hit na internetu. Naime, netko je uslikao prepirku s oglasne ploče i sve objavio na Redditu.

Jednom od stanara zasmetalo je to što netko od susjeda pere rublje rano ujutro ili pak kasno navečer, kad je jeftinija struja. No ovom je stanaru zasmetala i glasnoća perilice, na što mu je jedan odgovorio neka odseli na Dinaru, a drugi mu je rekao da će iz kolegijalnosti i on prati rublje u ponoć.

Evo kako je izgledalo to dopisivanje...

Objava naslovljena 'Obožavam ratove svojih susjeda!' prikupila je više od 500 lajkova i 50-ak komentara, od kojih je većina samo zezanje na račun prepirke, dok su neki napisali i korisne informacije o potrošnji električne energije u kućanstvu.

- Koliko dugo treba prati veš s jeftinijom strujom da se uštedi za watmetar? - napisao je jedan korisnik Reddita, a drugi mu je odgovorio:

- Našao sam neki na Njuškalu za 250 kuna. Što znači 7 kuna mjesečno, kako je ovaj rekao. Znači 36 mjeseci.

- Kada čovjek napravi legitimnu pritužbu, nikoga ne proziva imenom, žali se na nešto što možda smeta i drugima, a ne samo njemu, ponudi nekoliko vrlo razumnih rješenja (popravak perilice, pranje po danu, štednja na drugim, tišim aparatima) i tu svejedno uleti neki treći mangup i po*ere se po njemu iz nekog skroz nepotrebnog inata – čemu to? - napisao je korisnik, a na njegov komentar odmah su odgovorili i neistomišljenici:

- Pa vjerojatno nisi doživio da ti susjed preko oglasne ploče/poruke na vratima se*e. Pred jedno godinu dana me je na vratima kad sam se vratio s posla dočekala poruka da meni iz klime kapa po balkonima ispod voda i da to smeta ljudima koji žive ispod i suše veš. U to vrijeme sam imao svakakvih piz*arija na poslu i u životu i ovo mi je sjelo kao naručeno...

Ipak, većina ih se odlučila dobro našaliti:

- Š'aćmeni iko govorit š'a da radim?; Zauvijek susjedi; Dinaroidi svih zemalja ujedinite se; Građani opasnih namjera.