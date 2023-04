'Želim dodatna sjedala u avionu besplatno! Trebam imati i druge pogodnosti, inače nije udobno'

Jae’lynn Chaney (26) iz Vancouvera sebe predstavlja kao 'plus size travel influencericu'. Njezine avanture na Instagramu prati oko 100.000 ljudi.

Ali svoj posao, veli ona, ne može obavljati kako spada zbog avioprijevoznika, piše NY Post.

Ova mlada dama dospjela je u američke medije nakon što je pokrenula peticiju u kojoj od nadležnih tijela traži da 'zaštite plus-size mušterije, kako bi oni mogli putovati bez problema'.

Objasnila je kako ju je na ovaj potez natjerala situacija s nedavnog leta, gdje su ona i njezin zaručnik, priča Chaney, bili 'žrtve diskriminacije' ostalih putnika, članova posade...

- Putnici su odbili sjesti kraj nas. Gledali su nas pogledima neodobravanja. Komentirali su nas zlobno. Kao plus size putnici ja i moj partner smo opet osjetili diskriminaciju tijekom leta. Ovo nije prvi put - poručuje influencerica.

- Prilikom drugog leta morala sam sjediti na samo jednom mjestu, a rukohvati se nisu mogli pomaknuti. To je uzrokovalo bol, imala sam modrice. Inače kupujemo dodatna mjesta za sebe, ali svejedno nas ne poštuju - tvrdi Jae’lynn.

A to da ona mora kupovati više karata za avion, ako želi zauzeti dva mjesta, po njoj nikako nije pošteno. Stoga u peticiji piše:

- Svi avioprijevoznici trebali bi donijeti propise koji prioritiziraju dobrobit svih putnika. Unutar tih propisa bi trebale biti upute kako se brinuti o krupnijim putnicima. Treba im dati veća sjedala - piše Chaney i nastavlja:

- Svim 'plus size' putnicima trebalo bi biti omogućeno dodatno besplatno sjedalo. Ili dva, tri. Ovisi o njihovoj veličini. Tako je osiguran komfor - napisala je influencerica.

Smatra i kako bi avioprijevoznici trebali vratiti novac putnicima koji su kupovali više karata.

Ali to nije sve...

Želi i dodatnu pomoć svim plus size putnicima u zračnim lukama, ako oni to žele, smatra i kako bi im trebalo biti omogućeno 'prioriteno ukrcavanje', drugačiji zahodi, kako bi djelatnici trebali biti bolje obučeni i komunicirati s više poštovanja prema plus size putnicima...

Njezina peticija skupila je oko 4000 potpisa.