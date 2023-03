Plus-size model: 'Dečke koji ne vole punije žene odbijam i gazim poput malenih žohara'

Kanađanku Oliviju Messinu (23) na TikToku prati gotovo 600.000 ljudi, gdje ona često snima videe u različitim modnim kombinacijama ističući tijelo. Plus size model i influenserica često potiče djevojke da imaju više samopouzdanja, a u svojim videima poručuje hejterima da se nevažni.

- Samopouzdanje se krije u tome da vas boli briga - poručila je Olivia u videu.

S pratiteljima je podijelila nekoliko svojih iskustava s muškarcima, pa objasnila kako najčešće vrijeđaju njezin izgled nakon što ih odbije.

- Kad muškarci kažu 'ionako si debela' kad ih odbiješ, ali bila si debela i kad su ti prišli - napisala je uz video na kojem pozira u uskoj crvenoj haljini, pa dodala da takve muškarce treba 'izgaziti kao žohare'.

Olivijini obožavatelji oduševljeni su njezinim samopouzdanjem, i često tvrde da se zbog nje osjećaju bolje u vlastitoj koži.

- Tako sam sretna što sam naišla na tebe, nevjerojatno me inspiriraš - samo je jedan od pozitivnih komentara.

- Naučila sam da moje tijelo nije 'štaka' mojim snovima, već put do njih - napisala ponosno je Olivia pa dodala:

- Prihvaćanje mog izgleda mi je pomoglo da postignem stvari za koje nisam ni sanjala da mogu. Imam 104 kile i izgledam bolje od svih vas koji me zbog toga mrzite. Ne podnosite vidjeti punije ljude sretne, to je to.

