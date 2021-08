A ZAŠTO NAM LAŽU?

Ako je vjerovati flat Earth “stručnjacima” poput američkog softveraša Marka Sargenta, jednog od rodonačelnika modernog ravnozemljaškog pokreta, zakrivljenost vidimo samo zato “što to želimo”, a sve snimke Zemlje poslane iz Međunarodne svemirske stanice su kompjutorski generirana animacija, sirovo kreirana još pedesetih godina 20. stoljeća, a zatim usavršena. U razgovoru za britanski ITV, Sargent je osim ovih pojašnjenja dao i odgovor na ključno pitanje – kome je i zašto u interesu gurati prijevaru sferičnog oblika do takvih razmjera?

“Ako ne lažete, na kraju će se uplesti privatne industrije i same to otkriti. Sjetite se da govorimo o nečemu što je otkriveno 1960. Javnost nije bila spremna 1960. Jednostavno nije. Potencijalni akademski, ekonomski, religijski – kaos. Potencijalni. Stoga nisu htjeli riskirati.” Tko su “oni”, u ovom slučaju nije definirano, ali pretpostavljamo da govorimo o univerzalnim mračnim silama bankarskih tajnih društava koje su korijenje, zapravo sjemenka gotovo svake teorije zavjere, univerzalna babaroga i odgovor na svaku nepoznanicu. Tako je David Weiss, obiteljski čovjek o čijem je “preobraćenju” na ravnozemljaštvo 2019. pisao CNN, objasnio da iza zavjere stoji “vladajuća elita, od kraljevske obitelji do Rockefellera, Rotschilda… svih tih grupa koje upravljaju svijetom, oni stoje iza toga.” CNN u istom tekstu navodi kako su ravnozemljaške konvencije zapravo prave male sigurnosne zone za ljude gladne pripadanja kultu, ujedno i sastajališta protivnika cijepljenja, 9/11 truthera i lovaca na tragove vladavine iluminata. Svaka se teorija zavjere, na kraju krajeva, stapa i pretapa s drugima i sve vodi k sličnom izvoru.

Istina je ujedno i ta da se ne mogu dogovoriti oko istine. Zemlja je u gotovo svakom scenariju, naravno, ravna, ali dok jedni tvrde da je riječ o disku s arktičkim krugom u središtu, drugi kažu da je disk podloga velike kupole koja može, a i ne mora biti ispunjena vodom. Svemir bez astronauta ima oblik jajeta, unutar kojeg se umjesto žumanjka nalaze četiri kozmička prstena, ispod kojih je smještena Zemlja. Postoje i sljedbenici Teorije velike ledene lopte, koji su spojili sferu i klasičnu ravnu Zemlju, ali i teoriju šuplje Zemlje pa je tako naša “podloga” zapravo golema kugla leda, na čijem je vrhu sunce izbušilo rupu, jezerce iz kojeg vire kontinenti i oceani planeta. Mančesterski glazbenik i ravnozemljaš Darren Nesbitt ima svoju teoriju koja u potpunosti odbacuje kružnicu pa Zemlju prikazuje kao svojevrsni dijamant, pri čemu putovanje s istoka na zapad omogućuju 4D poremećaji u prostorno-vremenskom kontinuumu rubova, što zapravo znači da se ljudi kreću kao likovi u arkadnim video igrama, pojavljujući se na desnoj strani ekrana jednom kada izađu s lijeve i obratno, kao i gore-dolje. Dijamant stoji na sedam okruglih stupova – “zato što Bog voli broj sedam”. Nesbitt podsjeća da ovakvu teoriju podržava i Biblija. On je također i autor genijalnog testa “Ovisnosti o ravnoj Zemlji”, kojim posjetitelji konvencija posvećenih širenju ravnozemljaškog gospela mogu saznati stadij svog fanatizma, odgovarajući na pitanja “Jeste li pomislili da bi, kada bi svatko znao za ravnu Zemlju, svijet bio drugačije mjesto?” i “Jeste li primijetili da provodite manje vremena sa svojom obitelji i prijateljima, a sve više i više vremena provodite razgovarajući s drugim ravnozemljašima?” Ako su odgovori pozitivni, vrlo je vjerojatno da ste ovisni, ali i da imate dobar dio mentalnih karakteristika prosječnog člana kulta.

NASA I RAVNI HORIZONT

Znanost kaže da nije potrebno biti znanstvenik kako bi se shvatio pravi oblik planeta, niti je potrebno putovati u svemir. Odete li na more, vidjet ćete brodove koji nestaju s horizonta i vjerojatno nećete pomisliti da su došli do kraja Zemlje i ”pali” u bezdan svemira. Ako krenete pratiti ekvator, stopostotna je vjerojatnost da ćete na kraju putovanja završiti tamo gdje ste krenuli. Sateliti orbitiraju iznad naših glava, GPS funkcionira i svi ga koriste, mada postoji jasan ravnozemljaški konsenzus oko toga da su sve GPS naprave potpuno lažne, namještene da piloti misle kako lete oko globusa. Naravno, sateliti ne postoje, a možda ni svemir u kojem bi oni egzistirali. Postoje, doduše, konkretne metode testiranja svih ovih teza: ako krenete na put oko svijeta, nastavite se kretati u jednom smjeru sve dok ne pronađete ledeni zid ili ivicu kraja ravnog diska, čiji bi promjer trebao biti 40.000 kilometara.

U svakom slučaju, negdje mora biti kraj. Ili ne mora – jedna od popularnih teorija kaže da je Zemlja horizontalno beskonačna, tj. prostire se “zauvijek”. Novo ravnozemljaštvo krenulo je u možda najveći zamah oko 2017. godine, u godini rođenja QAnona i teorije zavjere Ptice nisu stvarne, a kada su se na novo-stare teorije upecale i slavne osobe. B.o.B., reper i pjevač iz Georgije, pravim imenom Bobby Ray Simmons Jr., nakon nekoliko godina haranja top ljestvicama odlučio je svoju energiju, vrijeme i novac usmjeriti u crowdfunding kampanju skupljanja milijun dolara. Milijunom bi financirao izradu i lansiranje jednog ili više satelita pa konačno neovisno odgovorio na kontroverzno pitanje o pravom obliku našeg planeta. Postojećim satelitima, naime, ne vjeruje. B.o.B. je zbog ravnog horizonta na fotografijama nastalim na površini Zemlje počeo javno sumnjati u njezin oblik, a potpirivanje sumnje dalje su odradili YouTube propovjednici.

“Help B.o.B. find the curve!” bio je službeni opis online kampanje, poziv na skupljanje financija. Kad su vidjeli da je vrag odnio šalu i da su slavne osobe počele preko društvenih mreža ozbiljno utjecati na razvoj anti-znanstvenih stajališta mladih, na Twitteru su se oglasili i legendarni astronauti, pokušavajući izravnim obraćanjem reperu i njegovim obožavateljima objasniti kako su svojim očima iz svemira vidjeli zakrivljenost planeta. Nikakve fotografije i svjedočanstva nisu pomogle B.o.B.-u promijeniti mišljenje, ali pokušali su čak i Buzz Aldrin, hodač po Mjesecu iz misije Apollo 11, kao i Scott Kelly, još jedan umirovljeni astronaut i bivši zapovjednik Međunarodne svemirske postaje, koji je objavio time-lapse video Zemlje iz svemira pa B.o.B.-u poručio da je bolje skupljeni novac uložiti u humanitarne svrhe. Nisu samo mladi pod utjecajem. Rezultati velikog istraživanja koje je 2019. objavio CNN kažu da svaki šesti Amerikanac nije posve siguran u to da je Zemlja okrugla. U Brazilu, 7 posto stanovnika smatra da je Zemlja ravna. Kao i kod svake religije, ne postoji dovoljno racionalna teza ili prirodni fenomen koji bi razuvjerio vjernike. Tako se tijekom velike pomrčine Mjeseca početkom 2019. godine vjerovalo da će ovaj fascinantni prirodni fenomen, zajedno s crvenim “super krvavim vučjim Mjesecom”, ponovo u praksi pokazati i podsjetiti koji je pravi oblik planeta. Eklipsa nastaje prolaskom Mjeseca kroz sjenu koju stvara Zemlja, a uslijed prolaska Sunčevih zraka kroz našu atmosferu ovaj prirodni satelit postaje krvavo crven. S obzirom na to da teorija ravne Zemlje kaže da smo na pizzi iznad koje plutaju Sunce i Mjesec, kako je moguće da bacamo sjenu na objekt iznad nas? Jednostavno, kažu pristaše – za sve je kriv “tajanstveni objekt” koji prolazi između nebeskih tijela pa stvara sjenu na Mjesecu. Što je “tajanstveni objekt”? Ne bi bio tajanstven da postoji odgovor. Može biti satelit (ako vjerujete da uopće postoje), asteroid pa možda i čitavi planet, ali u svakom ga slučaju ne vidimo jer se nalazi preblizu Suncu. Odakle u 21. stoljeću priča o ravnom disku, zajedno s vatrenom potrebom stvaranja silnih maštovitih protuargumenta kako bi se obranilo neobranjivo i do zadnjeg slova ratovalo sa znanstvenim establišmentom? Teorija kojom se ljudi žele utješiti uglavnom govori da je novo-milenijski povratak bizarnih ideja počeo s internetskim trolanjem, iako za to nema dokaza; čak i da jest istina – nije se nastavilo tako. Teorija ravne Zemlje postala je glasna u podcastima i na forumima interneta u prvom desetljeću novog milenija, sa sve aktivnijom zajednicom okupljenom oko web stranice Društva ravne Zemlje (The Flat Earth Society). Društvo je moderni duhovni nasljednik Međunarodnog udruženja za istraživanje ravne Zemlje (International Flat Earth Research Society), koje je 1956. osnovao Samuel Shenton, slikar znakova na plakatima i engleski promotor tema “s ruba znanosti”. Shenton je pedesetih napadao “lažne znanstvene dogme”, a prve fotografije planeta iz svemira nazvao “prijevarom netreniranog oka”.

Nakon njegove smrti, društvo sedamdesetih godina preuzima Amerikanac Charles K. Johnson i širi članstvo na nekoliko tisuća. Izdavao je i časopis u kojem je promovirao biblijska uvjerenja, napadajući ideju Zemlje kao sfere, upozoravajući da je riječ o triku kojim znanost želi zamijeniti religiju. Johnson je umro 2001., a International Flat Earth Research Society se počeo raspadati već krajem devedesetih, kada je u požaru izgorjela baza podataka svih članova. Daniel Shenton 2004. vraća život društvu i lansira novi Flat Earth Society, koristeći internet kao modernu i do sada najučinkovitiju bazu za širenje ideja. Njihov najnoviji, aktualni model planeta jest disk sa Sjevernim polom u središtu i zidom leda na Antarktiku. Promjer Sunca i Mjeseca je isti i iznosi 51 km. Naoružani su svojim argumentima. Kao prvo, horizont je ravan, to će vam i B.o.B. objasniti. Leće kamere su te koje namjerno iskrivljuju sliku. Ne postoji cijela fotografija cijele Zemlje, samo kolaži ili crteži. Zrakoplovi lete besmislenim rutama koje više korespondiraju s letenjem iznad ravnog diska, a ne oko globusa. Sunce bi trebalo ravnomjernije obasjavati i grijati planet. Njegovu vrtnju od 1600 km na sat nitko od nas ne osjeća, a voda bi uvijek trebala teći nizbrdo. U čemu je onda fora? NASA je glavni negativac. Lažu nas. Najpoznatija fotografija Zemlje iz orbite, čuveni Earthrise (Izlazak Zemlje), točnije slika AS8-14-2383HR čiji je autor William Anders s misije Apollo 8, prva je velika sferocentrična propaganda NASA-e, koja nas od prosinca 1968. vara fotografijom okruglog planeta. Četiri desetljeća poslije, 2008. godine, BBC je intervjuirao moderne ravnozemljaše, koji su hladno odbacili sve što je NASA kroz povijest prezentirala kao činjenicu. Microsoft je tada reklamirao svoju Windows Vistu, a 300 milijuna dolara vrijedna marketinška kampanja poručila je da su oni kojima se ne sviđaju novi Windowsi u kategoriji onih koji vjeruju u ravnu Zemlju. Iako trend još nije uhvatio zamaha na tada mladim društvenim mrežama, marketing Microsofta iskoristio je pojavu “internetskih džepova” napunjenih osobama posvećenim njegovanju starih i odbačenih ideja. BBC je u njima pronašao Johna Davisa iz Tennesseeja, “flat Earth aktivista” koji se požalio da se “ravnozemljaš” – eto, čak i u reklami za Windowse! – upotrebljava kao uvreda, koja podrazumijeva slijepo vjerovanje, neukost i anti- intelektualizam. Ali Davis je doživio ravnozemljaško prosvjetljenje upravo kada je “shvatio” da su znanstvene istine rezultat slijepog vjerovanja koje prihvaćamo čak i onda kada nam zvuče potpuno besmisleno. Davis je odlučio da neće više upadati u tu zamku.

“Zemlja je ravna i horizontalno beskonačna te barem 9000 kilometara duboka”, objasnio je, dok se James McIntyre, britanski moderator foruma Flat Earth Society, složio samo s dijelom opisa pa objasnio da zapravo živimo na neravnom disku s kojeg je nemoguće pasti – Sjeverni pol je u sredini, a Antarktik s ledenim planinama okružuje cijeli planet pa tako svi zapravo neprekidno kružimo po ravnome, uvjereni da obilazimo sferu. Stoga je logično da ćemo prateći ekvator završiti tamo odakle smo krenuli. McIntyre je također objasnio da već tada, 2008. godine, samo u SAD-u i Britaniji djeluje na tisuće ravnozemljaša, a stranica Flat Earth Society stvorena je s ciljem okupljanja “globalne zajednice” – ne bi li se već u sljedećoj rečenici ispričao što je morao koristiti termin “globalan”. I dok nas NASA laže, zapravo samo prednjači u globalnoj zavjeri vlade, vojske, znanstvenika i školskog sustava. Ujedinjeni narodi nam se smiju jer znaju ono što mi ne znamo pa je tako ravna Zemlja na samom logotipu organizacije. Na Amazonu možete kupiti majice koje na prsima uspoređuju arhetipski crtež ravne Zemlje s UN-ovim znakom. Savršena uniforma za Flat Earth konvenciju.

Knjigu 'Teorije zavjere 21. stoljeća' potražite u knjižarama i na boljim kioscima po cijeni od 99 kuna.