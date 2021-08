Postoji opravdana sumnja da je teorija o zloj prirodi 5G-a svoje poniranje u mainstream započela u ruskoj propagandnoj mašineriji. Nizozemske novine nahranile su Facebook citatima, ali ruski su se hakeri i botovi pobrinuli za to da strah postane uistinu globalan. Činjenica jest da je Russia Today, ruska državna TV mreža međunarodnog karaktera, već početkom 2019. potpuno ozbiljno galamila da bi nas 5G mogao poubijati. Novinarka RT America Michele Greenstein predvodila je hajku, a RT je 5G-u pripisao sve od raka kod djece do krvarenja iz nosa i slabljenja kognitivnih sposobnosti. RT možda nije sveprisutan na zapadnjačkim kablovskim televizijama, ali svoju snagu crpi iz istog izvora kao i “plandemijski” video blogeri – od publike na You- Tubeu.

Podaci iz 2017. govorili su o milijun pregleda RT-ovih YouTube videa dnevno, što je bilo više od bilo kojeg drugog izvora vijesti na popularnoj platformi. S proglašenjem pandemije, RT je bio taj koji je otvoreno govorio o vezi Billa Gatesa i COVID-a, kapitalizirajući na popularnim teorijama zavjere koje je, kao i mnogo puta do tada, implementirao u svoj TV sadržaj. Za razliku od kreveljenja pred web kamerama, ovo je bio ozbiljno producirani televizijski program pa je kao takav gledateljima ostavljao dojam veće vjerodostojnosti. Uz Rusiju, najveći broj dezinformacija o COVID-u proizvela je Kina, a ruski i kineski botovi, ruku pod ruku s angažiranim živim hakerima, osumnjičeni su da stoje iza mnogih drugih modernih teorija zavjere.

Cilj? Uvesti kaos na Zapadu. Rusija navodno stoji i iza masovnog širenja dezinformacija o genetski modificiranoj hrani. Iskoristili su ekološke pokrete za stvaranje nove babaroge zdravlja pa tako dodatno poremetili povjerenje u zapadnu znanost, a postoje snažne indicije da su i priče o opasnosti 5G-a, kao i rapidno širenje ideja o štetnosti cjepiva, doputovale ravno iz Kremlja. U travnju 2020. projekt Europske unije nazvan EUvs- Disinfo, namijenjen demontaži lažnih vijesti, objavio je da Rusija doslovno “baca dezinformacije o koronavirusu na zid pa gleda što će se zalijepiti.” EUvsDisinfo uhvatio je čak 39 ruski sponzoriranih tvrdnji o COVID- u kao laboratorijskoj tvorevini SAD-a te 17 tvrdnji da je virus dio tajnog plana globalne elite. Do 1. travnja 2020., Putinova Rusija objavila je više od 150 dezinformacija vezanih za koronavirus, a među njima su i urnebesna vijest “380 Belgijanaca zarazilo se s COVID-19 preko masivnog čina grupnog seksa”, kao i bizarne tvrdnje da je novi koronavirus stvorila legalizacija gay braka.

Kažu i da je slijepa bugarska proročica Baba Vanga predvidjela kako će lijek pronaći Rusi. Ruski su hakeri odradili tako dobar posao da su teorijama o opasnosti 5G mreže uspjeli “inficirati” i najbolje ambasadore pomaknutih ideja – slavne osobe, uvijek spremne spašavati svijet preko profila društvenih mreža. Glumac Woody Harrelson na Instagramu je dijelio snimke uništavanja 5G antene u Kini, a prije toga je pisao kako puno njegovih “prijatelja govori o negativnim učincima 5G-a.” Pjevačica i reperica M.I.A., pokraj širenja teorija o zlom cijepljenju i čipiranju, na društvenim je mrežama podijelila i fotografiju zapaljene mobilne antene, uz komentar kako su je “trebali ugasiti dok pandemija ne prođe.” I pri tome s “ugasiti” nije mislila na požar. M.I.A. je među prvima krenula uvjeravati obožavatelje o štetnosti zračenja 5G-a, dok je još bilo popularno vezati nove tehnologije uz rak i neplodnost. Poslije je govorila da više ne misli kako se COVID-19 dobiva od wirelessa, ali “zbog njega tijelo sigurno teže ozdravljuje”.

Dodala je i to da je “zadnja pandemija stigla s radijskim valovima. Sada imamo 5G.” Calum Best, britanska zvijezda reality televizije, sin nogometaša Manchester Uniteda Georgea Besta, na internetu je drčno poručio “Odbijam 5G” i “Ovaj novi virus se pojavio zbog uvođenja 5G-a u naše elektromagnetsko polje.” Sa sličnim su mu se stajalištima pridružili i boksač Amir Khan, pjevačica Anne-Marie i voditeljica Amanda Holden, koja je tweetala peticiju za zabranu 5G-a. Poslije se branila da je to učinila greškom. Peticija je tvrdila da su simptomi izloženosti 5G-u i koronavirusu “jako slični”. Potpise za zaustavljanje 5G mreže “until proven safe” u Hrvatskoj je skupljala građanska inicijativa Stop 5G Croatia, aktivna na Facebooku. Na Facebooku se oglasio i Robert F. Kennedy, Jr., sin senatora Roberta F. Kennedyja. JFK-ov nećak danas je odvjetnik i anti-vakcinacijski aktivist, koji je preko društvenih mreža poručio da je lockdown samo izlika da se ljude ukloni s ulica i spriječi od prosvjedovanja protiv 5G mreže. Pri tome 5G dolazi kao nevidljivi crni oblak koji proždire budućnost naše vrste, sredstvo doslovnog uništenja ljudi i prirode. Konačan cilj? Uspostava “tehno-komunističke globalne vlade.” Kennedy je predsjednik tzv. “mreže za obranu dječjeg zdravlja”, organizacije Children’s Health Defense, jedne od najglasnijih anti-vaxx zajednica u SAD-u, koja je godinama promovirala tezu da cjepiva uzrokuju autizam, a sada se okrenula protiv Billa Gatesa i elektromagnetske radijacije.

Anti-vaxx, skraćenica za “anti vaccination”, pokret je star koliko i cijepljenje. Koliko je ojačao u posljednjih nekoliko godina zbog širenja ideja društvenim mrežama, govore i gole statistike: u 2019. godini, Amerika je već do mjeseca svibnja zabilježila 700 slučajeva oboljelih od ospica, od čega je 500 onih koji su se odbili cijepiti. Čak 400 osoba pripada njujorškoj zajednici ortodoksnih Židova. Samo 19 godina ranije, slavilo se jer su ospice u SAD-u došle na listu iskorijenjenih bolesti, a najveću zaslugu za to, kaže službena povijest, nosi obvezno cijepljenje svih učenika u javnim školama. Danas, čak 47 država SAD-a dopušta izuzeća od obveznog cijepljenja zbog religijskih uvjerenja. Posljednjih desetak godina sve je više roditelja stopiralo cijepljenje svoje djece, najčešće navodeći religijske razloge. Tako je 2014. zabilježen najveći broj pacijenata zaraženih ospicama od 2004. godine, njih 644 u 27 država, uključujući 300 amiša u Ohiu. Amiši odbijaju inokulaciju sukladno dosljednosti svom stilu života iz 19. stoljeća.

Ali to im ne bi trebala biti prepreka: naime, cijepljenje je izmišljeno još u 18. stoljeću, u one dane kada je Edward Jenner počeo eksperimente s kravama i konjima. Engleski liječnik Jenner odlučio je 1796. provjeriti seosku teoriju po kojoj se žene koje muzu krave zaraze “kravljim boginjama”, što ih čini imunima na velike boginje, bolest koja je tada nekontrolirano napadala Europu. Inokulirao je dječaka s gnojem punim kravljih boginja – iako, nova istraživanja pokazuju da je možda ipak bila riječ o konju, a ne kravi – i sve što je uslijedilo postalo je povijest. Ona Edwarda Jennera titulira kao oca imunologije i čovjeka koji je svojim otkrićem spasio milijune života. Ali nisu svi bili oduševljeni. Svećenici su prvi ustali s laičkom kritikom, smatrajući da je ubrizgavanje gnoja mrtvih životinja u ljude ne samo odvratno nego i bogohulno.

Do sredine 19. stoljeća, Velika Britanija uvela je obvezno cijepljenje protiv boginja za svu djecu mlađu od 14 godina te iako je bolest brzo nestala, to nije spriječilo protivnike da se 1866. udruže u Nacionalnu ligu protiv cijepljenja, a onda i Ligu protiv obveznog cijepljenja. Tražili su ukidanje prakse koja se kosi s idejom individualne slobode, optuživali cjepiva za trovanje ljudi i uzrokovanje bolesti. U Leicesteru je 1885. održan najveći prosvjed protiv cijepljenja, gdje je više od 100.000 ljudi marširalo uzvikujući parole, okupljeni oko simboličkog dječjeg lijesa i zapaljene figure Edwarda Jennera. Vlast je morala reagirati – krenula je istraga, čiji je zaključak bio u skladu s mišljenjem cijelog zapadnog medicinskog establišmenta: cjepiva su sigurna i rade. Ipak, moralo se zadovoljiti i one koji su galamili na ulici, jer iako možda i nisu bili imali pravo, postajali su sve glasnija potencijalna prijetnja – politički kompromis bio je uvođenje “prigovora savjesti”, mogućnost odbijanja igle. U Engleskoj su se održavale mise posvećene borbi protiv “opasne i grešne prakse cijepljenja”, a velečasni Edmund Massey svoju je anti-vaksersku propovijed izdao u knjizi. Objava američkog izdanja poklopila se s pojavom nekoliko žarišta divljanja virusa variole u SAD-u, što je dovelo i do prvih kampanja za cijepljenje. Massey je u Americi našao novog saveznika, puritanskog crkvenjaka Johna Williamsa, vatrenog anti-vaxxera koji je usred epidemije boginja zahtijevao ne samo zaustavljanje nego zakonsku zabranu cijepljenja.

Slavni britanski anti-vakserski aktivist William Tebb, pionir borbe protiv cijepljenja koji je kao teozof bio zabrinutiji za slobodarske, nego za religijske aspekte obvezne inokulacije, nakon posjeta SAD-u utječe na rođenje Američkog društva za borbu protiv cijepljenja, osnovanog 1879. godine. U letku kojim društvo poziva nove pristaše na učlanjenje, objavljenom 1902. godine, sebe u “polušali” nazivaju “polu-ludom” i “obmanutom” skupinom ljudi koji “sanjaju o dolasku doba u kojem će biti zakonski dopušteno držati tijelo nedirnuto i čisto, kakvo nam je darovala Majka priroda”. I sve to uz slogan: “Sloboda se ne može dati, ona se mora uzeti.” Zahvaljujući stoljetnom predanom radu ove organizacije, SAD danas svojim građanima pruža mogućnost priziva savjesti i izbjegavanje cjepiva na “religijskim ili filozofskim osnovama”. Veliki američki anti-vaxxer bio je i James Franklin, brat Benjamina Franklina, jednog od očeva osnivača SAD-a. Korijene suvremenog pokreta protiv cijepljenja nalazimo u 1970-im godinama, opet u Britaniji. Pojavila se kontroverzna medicinska studija, čiji su rezultati pokazali da cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca izaziva neurološke poremećaje kod djece. Konačno je stigao “dokaz” i anti-vaxxeri su mogli iskoristiti eksploziju razumnog roditeljskog straha. Panika se raširila svijetom prije pojave interneta, a posebno je zavladala SAD-om, gdje su se novi protivnici inokulacije regrutirali putem hit-dokumentarca “DPT: Vaccination Roulette” (DPT: rulet cijepljenja, 1982.), i prve suvremene anti-vaxx Biblije, knjige “A Shot in the Dark” (Ubod u mraku) iz 1985. Studija iz 1998. bila je druga odskočna daska za masovnu skepsu – ona kaže da cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole uzrokuju autizam. Autor ove kontroverzne studije, britanski liječnik Andrew Wakefield, diskreditiran je kada su ga optužili da je primao novac od odvjetnika roditelja, u očajničkom pokušaju da pronađu dokaze kako su im cjepiva uništila zdravlje djece.

Desetak godina poslije eksperiment se ponavljao pa nekoliko puta potvrdio da cjepivo ne uzrokuje autizam, a Wakefieldu, koji ne odustaje od istinitosti rezultata svog istraživanja, na kraju su oduzeli liječničku dozvolu i pretvorili ga u mučenika, superzvijezdu pokreta protiv cijepljenja. COVID-19 je pokretu došao kao naručen. Facebook se pretvorio u novi organizacijski centar, a neočekivani novi heroj postao je francuski virolog Luc Montagnier, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu zbog svog rada na virusu HIV-a. Montagnier je izjavio da RNK cjepiva izazivaju karcinom, zbog čega se on neće cijepiti protiv COVID-a. Medicina tvrdi da virolog nije u pravu. Fascinantno je da čak 65 posto antivakserskog sadržaja na Facebooku i Twitteru dolazi od samo 12 osoba, influencera kao što su osteopatski liječnik i web poduzetnik Joseph Mercola, osteopatska liječnica i autorica niza knjiga protiv cijepljenja Sherri Tenpenny ili osteopatski liječnik Rashid Buttarm, uvjeren da je COVID-19 rezultat kombinacije 5G mreže i chemtrailsa, štetnih tragova koje zrakoplovi ostavljaju na nebu. U toj gomili ima svega i svakoga. Tony Cetinski, recimo. Ili Amanda Vollmer, anti-vaxx influencerica i vlasnica trgovine za alternativnu medicinu u Kanadi, koja je na Facebooku i YouTubeu razotkrila vezu COVID-19 i tragične smrti košarkaša Kobea Bryanta u padu helikoptera – naime, Kobe je ubijen kao ritualna ljudska žrtva na obredu iluminata, simboličkom početku masovnog istrjebljenja koje slijedi dolaskom cjepiva protiv COVID-a. Bolesti koja se, naravno, širi zahvaljujući antenama za 5G mrežu.

